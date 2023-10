Luego de que el reality de CHV mostrara el primer beso de Jorge y Skarleth en Gran Hermano, los acercamientos entre los participantes han sido cada vez más constantes. Fue así que en el programa de este domingo confesaron que mantienen una relación de “amigos con ventaja”.

Sin embargo, en una conversación que fue posible ver en la transmisión en vivo, los concursantes se replantearon las condiciones de su relación.

“Lo que estamos teniendo ahora es una relación”, le señaló la joven, al mismo tiempo que le pedía establecer algunas reglas. “Tengamos la relación de antes que teníamos”, le dijo.

Esto tomó por sorpresa a Aldoney quien le preguntó directamente si buscaba una relación más seria: “¿Qué quieres?, ¿que te pida pololeo?”, le dijo.

No obstante, Labra afirmó que buscaba todo lo contrario: “En vivo dijiste que teníamos una relación que abarca muchas cosas, y esto que tenemos ahora es una relación seria, y a mí me gustaría…”, dijo antes de que el Mister Mundo le dijera que no la entendía, pues antes le había pedido lo opuesto.

“Tú me dejas solo Skarleth”, le reclamó el modelo de 27 años. “¿Estás resentido?”, le preguntó para luego acusarlo de rencoroso. Finalmente, Aldoney le advirtió: “No me da igual, pero no me vengas a reclamar lo que tú haces”.

“Me voy con ella”: la drástica decisión de Jorge

Pese a este tenso altercado entre la inminente pareja, en conversación con Hans, Jorge aclaró que los sentimientos que tiene por Skarleth son verdaderos, lo que reflejó en una drástica decisión.

Mientras se encontraban en el sauna el modelo le aseguró que la relación de ambos puede perdurar fuera del encierro, por lo mismo, se puso en la posición en que la influencer fuera eliminada: “Si se llega a ir, yo creo que me voy con ella”, le dijo.

“Igual uno genera dependencia emocional, ya se ha ido dos veces. Se fue como mi amiga, quedé para el pico (sic) después se fue como algo que pretendía que fuera algo más, pero no se dio, quede más para el pico (sic) porque yo iba a renunciar. Imagínate se va ahora… Es por una huea(sic) de intensidad que se vive aquí adentro, que creo solo la sentimos nosotros”, aseguró.