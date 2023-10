Valentina Torres, más conocida como la “Guarén”, hizo una íntima confesión en el último capítulo de Tierra Brava. La joven le contó a sus compañeros de encierro que fue diagnosticada de un aneurisma cerebral, el que tiene detrás de un ojo.

Según Mayo Clinic, un aneurisma cerebral (o intracraneal) es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Si este “bulto” se rompe puede causar un sangrado interno, conocido como accidente cerebrovascular hemorrágico.

Los aneurismas pueden ser silenciosos, pero afortunadamente ese no fue el caso de Valentina.

“Fueron como cinco días que miraba así, para el lado, y sentía como una aguja de aquí (señalando desde su cabeza) al cuello, como si la enterraran“, relató la influencer.

La “Guarén” reveló en Tierra Brava que tiene un aneurisma cerebral

“Fui al neurólogo y me dijeron ‘anda a hacerte un examen de contraste, un scanner’ porque creían que tenía un tumor. Después me mandaron a un neuroradiólogo y ahí me dijeron ‘no, tienes un aneurisma”, continuó contando la joven.

“Con los meses fue creciendo aún más y ahí me dijeron ‘no, te vas a morir sí o sí a los 25 o 26 años‘”, confesión que impactó a sus compañeros del reality.

La influencer incluso reveló que ya fue sometida a una cirugía tan sólo en diciembre del año pasado: “Me abrieron la ingle y me metieron un tubo por la arteria”.

Valentina explicó que la operación debió ser de tal forma porque, de haber sido directamente en su cabeza, existía más de un 50% de probabilidad de que muriera en la intervención.

Para bien de la joven, actualmente no siente síntomas. El único tratamiento médico que lleva por el momento es la toma diaria de cardioaspirina.