¿Será este el fin de Thiaselo? Al parecer, querida pareja de "Como la vida misma" llegó a su término

En la escena final del capítulo de hoy de Como la vida misma, Thiago (Francisco Dañobeitía) le pidió a Joselo (Max Salgado) dar por terminada su relación. “Quizás te conocí muy antes” le dijo Thiago a quien, hasta el momento, era su pareja. ¿Será este el fin de Thiaselo (apodo que los seguidores de la pareja le han dado en redes sociales)?

En las imágenes del próximo capítulo, pudo verse a un afectado Joselo llegar a su casa. Se pudo observar al joven llorando en su pieza, recibiendo el apoyo de su mamá, Soledad (Sigrid Alegría), quien no sabe aún que su hijo mantenía una relación con otro hombre.

Una vez que Joselo quedó solo en su habitación, recordó evidentemente afectado sus momentos con Thiago gracias a una foto de ambos que guardaba en su velador.

Thiago habría tomado esta decisión tras el agotamiento emocional que le ha traído estar con alguien que no quiere hacer pública su relación, pues Joselo aún no se ha declarado abiertamente homosexual.

Esta determinación vino después de una larga reflexión por parte del personaje durante el capítulo. Y es que Thiago ya le había mencionado a otras personas sobre su vínculo con Joselo, algo que éste último mantiene aún como secreto.

La triste escena de la ruptura de Thiaselo ha causado una ola de reacciones en Twitter, donde los cibernautas han manifestado constantemente su cariño y apoyo a la pareja de la teleserie de MEGA.

ESTOY GRITANDO ESTOY SUFRIENDO ESTOY APUNTO DE MORIR E EUN PARO AL CORAZON NOE S JUSTP NO ES JUSTO PROQREUUUU #thiaselo #comolavidamisma pic.twitter.com/Dn5hin2Tha

Aunque sé que es lo más sano, no me quita las ganas de suicidarme 💔 #ComoLaVidaMisma #thiaselo pic.twitter.com/VfDHk2SSvM

#ComoLaVidaMisma había tenido un día de mierda, yo no merezco esto, no nos merecemos esto, yo vengo aquí a ser feliz no a tener a THIASELO en crisis toda la puta semana pic.twitter.com/zBL2LP2YEd

— Kari ☘︎ BellyConrad Endgame ❤️‍🔥 (@SerieKar) September 29, 2023