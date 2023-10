Este lunes se sumaron dos nuevos concursantes al reality Tierra Brava. Se trata de Daniela Castro y la modelo venezolana Alexandra Méndez, quien es conocida como ‘La Chama’.

Las dos personalidades televisivas arribaron al encierro en Perú a caballo y vestidas totalmente de negro.

En el lugar fueron recibidas por sus compañeros, quienes habían llegado a la casona en Perú con algunos días de anticipación.

La chef e influencer chilena, exintegrante de Masterchef, indicó que esta será su primera experiencia dentro de un encierro total.

¡Se suman dos participantes! 🔥 Así fue la llegada de Dani Castro y La Chama a Tierra Brava 🐓#TierraBrava13 🐴🌽🐑🔥 De domingo a jueves después de #T13Central por #Canal13 y todas sus plataformas 📺📲💻 y también por el canal 712 de VTR 📺 pic.twitter.com/I4FSrsbuhG — Canal 13 (@canal13) October 3, 2023

Daniela Castro y ‘La Chama’ ¿Quién es la modelo venezolana?

La modelo cuenta con una larga trayectoria en la televisión de Perú. “Yo era ‘La Chama’ porque era prácticamente la primera venezolana que llegaba a Perú y se establecía en un programa tan visto. Y así me quedé para siempre”.

La nueva integrante de “Tierra Brava” espera que el reality le permita hacerse conocida en Chile, tras pasar varios años siendo una de las figuras más destacadas de la farándula peruana. “Me gustaría internacionalizarme. Perú es un país en el que he estado mucho tiempo y lo amo, pero no tengo nada realmente que me ate”, indicó.

Estoy un poquito nerviosa porque no conozco nada de Chile, entonces para mí es un nuevo mercado, una nueva puerta que se abre, y estoy muy ilusionada de conocerlo. Y si se dan cosas chéveres, espectacular”, agregó.

Originalmente estudiante de Derecho en Venezuela, empezó poco a poco a entrar al modelaje, involucrada con marcas como Versace y Dolce & Gabbana. “Me invitaron a Miss Venezuela. No me llamaba mucho la atención porque no soy muy sweet, soy mucho más sencilla, pero igual entré para ir aprendiendo”, cuenta.

Luego dejó inconclusa su carrera y arribó a Perú con un team de modelos, aceptó entrar a “Combate”, y se quedó en el país hasta hoy.

“No tenía la intención de irme de mi país, pero sucedió, y estoy muy agradecida con lo que me ha ido pasando en Perú. Llegué aquí siendo una niña y ya estoy hecha una mujer”, dice.