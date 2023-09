El pasado domingo se emitió el programa estelar de Gran Hermano, el cual mostró todo lo ocurrido el pasado fin de semana en el encierro. En este contexto, se emitió una situación polémica que involucró a Raimundo Cerda y Scarlette Gálvez.

Ambos jóvenes estaban en la tradicional fiesta dentro del programa. Todo marchaba normal hasta que ‘Rai’ tomó un elástico y lo lanzó en dirección a la parte trasera de Scarlette, quien iba pasando por el lugar.

Lo cierto es que la muchacha se dio cuenta de lo ocurrido, por lo que lanzó una mueca de desagrado.

Posteriormente, ya fuera de la fiesta, la influencer comentó la situación con dos compañeras de pieza: Constanza Capelli e Ignacia Michelson.

“Scarlette me dijo que él no le había hablado y cuando me vio con Fede, dijo que ‘se me acercó y me dio con el látigo en el culo’. Es un falso, un arrogante”, indicó Cony en el espacio.

Con razón se hizo mejor amigo de Sebas a los 5 días.

Se hizo tremenda cosa con el tema de Rword y este otro anda haciendo este tipo de cosas sin consentimiento ¿para llamar la atención? pero no le dicen nada ¿por que es cuico? #LaResistenciaLulo #thelulosshow pic.twitter.com/dFMuNgx937 — en mi GH era 🚬 (@clau_day01) September 25, 2023

Hay que señalar que la situación generó gran cantidad de críticas de parte de seguidoras del espacio.

Esto teniendo en cuenta que, semanas atrás, Scarlette Gálvez vivió una situación de presunta agresión sexual en el reality show.

De esta forma, muchas personas sostuvieron que la situación era “sexistas y falto de respeto” con Gálvez, quien en los últimos días se ha mostrado cercana al denominado equipo ‘Lulo’.

Yo sé que acá sí lo decimos, pero espero que los demás vean que lo que hizo Raimundo con Scarlette fue una TREMENDA FALTA DE RESPETO #LaResistenciaLulo — Yare (@Lyanna_ys) September 25, 2023

la cereza del pastel del weon patético del raimundo, qué mierda tenía en la cabeza para hacerle eso a la scarlette?💀 primero fue r y ahora este sdw que atenta contra la integridad de ella #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/LlNk6QgXCk — anaís (@saborcitofresa) September 25, 2023

Sin duda instagram es un mundo paralelo, en la última publicación de GH dicen que Raimundo es un "caballero" siendo que con lo de Scarlette demostró todo lo contrario. #LaResistenciaLulo — _ary (@yarielli) September 25, 2023

No se debe normalizar ni olvidar esto‼️

No estaba la confianza para hacerlo y Scarlette viene recién saliendo de una situación de acoso, es asqueroso lo que hizo, pero como es Raimundo no dicen nada.https://t.co/GqHekpNYjm#LaResistenciaLulo #GranHermanoCHV #LaSectadeRai — 🌈Mar BTS ⁷❣️ (@JMParkChiMochi) September 25, 2023