El pasado lunes se exhibió un nuevo capítulo de Gran Hermano, el cual mostró las reacciones de la casa tras la salida de Mónica Ramos. En el episodio fue posible ver una nueva pelea entre Raimundo y Constanza.

Ambos se habían mostrado cercanos desde el ingreso del Agrónomo al programa, sin embargo, esto se quebró luego que la bailarina descubriera que el joven había tenido una relación con Fran Maira, tiempo atrás.

Lo cierto es que, tras eso, han sido varias las peleas entre los dos. En esta última, por primera vez Raimundo dejó entrever estar cansado de su relación con Constanza.

“Yo no le hago nada. Te creo tuviera una relación como la que tuvo con el Seba (Ramírez). Siento que me quiere dejar como el pico (sic)”, indicó en una conversación con Jennifer Galvarini.

Raimundo cansado de pelear con Constanza

“Yo a ella no le busco la pelea, no le busco nada. Soy respetuoso. ¿Sabes lo que me está molestando?, está tratando de dejarme como que yo la hago sentir mal”, agregó.

“No sé si me quiere volver loco o dejar como el pico”, remató el joven, bastante nervioso.

Por su lado, Capelli indicó a su amiga: “Lo que está haciendo es manipularme, diciendo por aquí y por acá que yo le gusto y después anda haciendo huevadas (sic) con la otra loca (Scarlette). Este huevón (sic) lo que quiere es que yo me vaya”.

Sin ir más lejos, segundos después la exbailarina aseveró que estaba dispuesta a votar por Raimundo para enviarlo a placa de eliminación, en caso de que la situación no mejore.