Uriel Romero Rojas, más conocido como El Futuro Fuera de Órbita es el nuevo participante confirmado del nuevo reality de Canal 13: Tierra Brava.

“Vengo a aportar mi flow, mi sandungueo, mi sabiduría”, dijo el artista, quien destaca en estilos urbanos como el dembow y el trap. “Yo sé que la gente me quiere, y por eso vengo a ganar. Además tengo mucha disciplina y mucha confianza en mí”, afirmó el cantante.

El músico ha saltado al éxito con varios singles: Juju Juju, Flyte, Mi Sangre, Yakuza, entre muchos otros más.

El Avatal, como también es conocido, ha colaborado en diversas ocasiones con artistas chilenos, tales como Pablo Chill-e, Kidd Tetoon, Galee Galee y Harry Nach.

Luego de haberse presentado en escenarios de talla grande como el Movistar Arena y el Teatro Caupolicán, el joven de 27 años debutará en televisión por primera vez, y planea mostrar todo su estilo.

Con tanto trabajo en Chile, a estas alturas se siente totalmente chileno. “Después de la pandemia vi que yo paraba más aquí que en cualquier otra parte. Yo soy un chileno más aquí, conozco Chile de punta a punta, de Arica a Puerto Natales. Me gustan los chilenos, es un sueño para mí cada vez que me subo a un escenario porque siento las vibras”, sostiene, agregando que incluso llegó a ser el primer dominicano en cantar en Lollapalooza Chile en 2022.

¿Cómo el Futuro Fuera de Órbita llegó a nuestro país?

Uriel Romero se mudó a los 10 años a Nueva York, ya que su familia buscaba mejores oportunidades. Según recuerda el artista, de niño frecuentaba con sus amigos el barrio del Bronx, donde vio a muchos de ellos convertirse en pandilleros, rumbo que no compartió.

Luego de empezar a sonar musicalmente en Nueva York, se dio cuenta de que Chile era uno de los países donde más lo escuchaban. Por eso, decidió venir a probar suerte, para pronto descubrir que se quedaría aquí.

“Quiero hacer amigos en el reality, soy muy amistoso, tengo buen carácter. No soy muy fácil de enojar, pero me molesta el desorden y la suciedad. Este reality me interesó porque es de competencia, no es algo aburrido. Lo veo como un juego, es como jugar playstation”, declaró el músico que se integrará este próximo mes a las pantallas de Canal 13.