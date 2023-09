La noche de este lunes se realizó la fulminante en un nuevo capítulo del reality Gran Hermano, cuestionado por los diversos hechos de violencia verbal y acoso al interior del encierro.

En esta ocasión fue Constanza quien nominó a Jorge.

“Voy a ocupar esta herramienta”, comenzó diciendo la bailarina al momento de realizar la fulminante.

En este sentido, agregó que “me gustaría hacerle la fulminante a Jorgito, Jorge. La verdad es que con él últimamente hemos tenido un poco más de relación, sentí su abrazo cuando me quedé, que hace rato que no me abrazaba”.

Cony señaló que “él ha dicho en reiteradas veces que se quiere ir, que ya cumplió un ciclo, que ya está, y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento que enfrente una vez más a la placa”.

Recordemos que la última eliminada fue Mónica, quien hace días manifestó que estaba cansada y se quería retirar del reality.

Además, el pasado fin de semana estuvo marcado por la denuncia de abuso sexual en contra de Rubén, quien habría tocado a Scarlette sin su consentimiento mientras dormían juntos.

Esto llevó a que el programa determinara expulsar al excarabinero y, además, no emitir más imágenes donde aparece Rubén, ya que tal como se ha visto en el programa que se transmite en el horario prime por Chilevisión, no se le ha visto más.