Desde hace algunos episodios, el embarazo de la hija de Sole (Sigrid Alegría), en “Como la vida misma”, Carol (Octavia Bernasconi) ha comenzado a ser difícil de ocultar para el personaje desde que su mejor amigo Bruno (Andrew Bargsted) se enteró de la verdad.

Y es que aunque la adolescente ha intentado ocultarlo bajo todos los métodos posibles, los síntomas propios del proceso se han convertido en señales evidentes para su entorno.

Sin embargo, hasta ahora ni las náuseas matutinas, ni el hecho de que la joven haya decidido regresar a la casa de su madre para tener su apoyo, habían sido una pista para nadie de su núcleo familiar, puesto que su hermano mayor, Joselo (Max Salgado) se convirtió en el primero en concluirlo.

Tal como se vio en el adelanto del episodio emitido este miércoles, el personaje la interpeló luego de sorprenderla poniéndose una faja: “Es por eso, por eso te estabas peleando en la tarde con el Nacho (Oliver Borner), por eso has estado con náuseas todos estos días, por eso has estado vomitando, por eso has estado así… Carol, tú estás embarazada“, le dijo, lo que tomó por sorpresa a la adolescente.

Fue precisamente esta reacción de Joselo en “Como la vida misma” la que sacó aplausos en redes sociales, pues pese a lo evidente fue el primero de su familia en darse cuenta.

En este contexto, también se llenaron de críticas los padres del personaje, quienes aún no lo notan, por lo que fueron duramente enjuiciados por los televidentes a través de redes sociales.

CTM JOSELO EL ÚNICO QUE PIENSA (Como siempre) Y TIENE EL IQ PA CACHAR A LA HERMANA. Djdjfkfkmf un grande como siempre, rey. #ComoLaVidaMisma — 💙❄️💙 (@RazLi505) August 31, 2023

Ayyy Joselo el único sensato y acertado de su familia jajajaja #ComolaVidaMisma — Magda 🌼 (@magdasaurio) August 31, 2023

Una mujer la primera pelicula que se pasa con como andaba la Carol es "esta embarazada" y la sole con 3 hijos no capta nada, pero si el Joselo ajsjskkd #comolavidamisma — 🌙*•.¸♡ scarlett♡¸.•*☀️ (@kmscarfly) August 31, 2023

Menos mal que el wn se avispo… CAROL llego tu momento de poner la guinda de la torta pa cagarla más joajaiajiaja 🤡 payasa jajajja #ComoLaVidaMisma — Saavedra C. (@Belesaa) August 31, 2023

#ComoLaVidaMisma Joselo unio un par de cosas y listo, Sole por su parte se va a Playa del Carmen y el papá tomando shopitos, estamos súper bien — Kari ☘︎ BellyConrad Endgame ❤️‍🔥 (@SerieKar) August 31, 2023

hasta el joselo se dio cuenta mas rápido que estaba embarazada la carol que sus propios padres son literal los papás del año recién cuando la mina tuviera guata iban a decir estas esperando un hijo haciéndose los sorprendidos #ComoLaVidaMisma — javiera saw 5sos (@ruindore) August 31, 2023