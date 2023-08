Gran Hermano tuvo un capítulo de alto impacto el pasado jueves, el cual mostró el breve reingreso de cuatro excompetidores, quienes efectuaron la llamada visita ‘congelada’. En ese momento, Viviana Acevedo aprovechó de encarar a Francisca Maira, quien fue su amiga en el encierro.

La profesora de Educación Física, que fue eliminada hace tres semanas, había indicado en una entrevista previa que estaba decepcionada de Francisca, por dichos que la modelo expresó a sus espaldas en el reality show.

“He visto algunas cosas de la Fran que no me han gustado. Son huevadas (sic) no más, pero es algo que me molestó mucho, demasiado”, indicó en un stream con Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez.

“Fue algo que yo vi desde afuera, pero cuando ocurrieron yo aún estaba dentro de la casa. Ahí dijo algunas cosas”, agregó.

Durante el breve reingreso a la casa, Viviana dirigió breves mensajes a los excompañeros, abrazó a Mónica, saludó a Alessia y consoló a Skarleth. Además, expresó sus disculpas a Constanza.

Viviana a Francisca: te tengo tanto, tanto, tanto cariño (…) ví cosas que me decepcionaron de ti. Te estái’ pisando la cola y tú sabí’ por qué. BRÍGIDO. #TheLulosShows #TheLulosShow #theluloshow #thelulosshow pic.twitter.com/pPmqog30NU — team lulo. 🚬 | SKARLETH AL 3331‼️ (@dis0ci4d0o) August 25, 2023

Viviana encara a Francisca

Con quien se tomó más segundos fue Francisca, a quien expresó un severo mensaje.

“Francisca, te tengo tanto cariño, que vi cosas que me decepcionaron mucho de ti. Te estai (sic) pisando la cola (sic). Tenemos una conversación pendiente”, expuso.

“Espero que estés jugando, espero…”, indicó la joven antes de darle un abrazo a Maira y despedirse.

La dinámica de ‘congelados’ no permite que los actuales competidores se muevan, a lo que se suma que no pueden responder los mensajes y entablar conversaciones.

Posteriormente, en conversación con Julio César y Diana Bolocco, Francisca indicó entre lágrimas ‘no entender’ los mensajes que había recibido de parte de su amiga.