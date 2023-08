Un tenso momento se vivió entre el periodista José Antonio Neme y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, esta mañana en una conversación sobre los estragos del reciente temporal en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En el estudio también estaba presente el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, para conversar con el panel sobre los destrozos que dejaron las lluvias e inundaciones que afectaron a varias regiones del país.

Fue en este contexto, cuando el animador del espacio matutino reiteró sus críticas a los parlamentarios tras la polémica discusión en el Congreso en torno a la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), mientras el sistema frontal afectaba a varias localidades en la zona centro-sur.

En este sentido, el periodista declaró que “el mundo político se ha enfrascado en una suerte de gallito sobre el relato del 73, mientras la mitad del sur está como Atlántida”, a lo que agregó: “Entonces, me pregunto, ¿en qué planeta viven ustedes los políticos? ¿En Melmac con Alf?”.

Tensa conversación entre José Antonio Neme y alcalde Carter

Dicha crítica no le pareció correcta al edil de La Florida, quien evidenció su descontento con la situación. “No es justo, eso yo no te lo puedo aceptar”, respondió Carter, iniciando una tensa conversación entre ambos.

El comunicador le contestó al político y aclaró: “Yo no estoy hablando de usted en particular. No todo se trata de usted, señor Carter”.

“Estoy hablando de los políticos, nadie lo está apuntando a usted directamente, sea menos egocéntrico porque no lo estoy apuntando a usted. Esto no se trata de usted, se trata de la opinión pública”, puntualizó José Antonio Neme.

Luego que el periodista explicó su punto, el jefe comunal de La Florida le respondió: “Jose, no me invites a tu programa para agredirme. No grites, José Antonio. Yo comparto tu juicio, pero no tienes por qué alterarte y gritarme a mí ni a nadie”.

La conversación entre ambos continuó de esa manera durante unos minutos. Para calmar el tono de la plática, la animadora Karen Doggenweiler dio el pase a un llamado telefónico con la alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce, quien habló sobre la situación en su comuna.