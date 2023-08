José Luis Repenning fue parte de la cobertura de Canal 13 sobre la emergencia por lluvias en la zona centro sur, en donde incluso despachó desde Licantén con el agua hasta la cintura, aquella situación generó varias críticas hacia él en redes sociales, una de parte de su colega Alejandra Valle.

En su programa La Voz de los que Sobran, la comunicadora acusó al animador de Bienvenidos de haber realizado un “show morboso” en el lugar.

“Lo que vemos es un show morboso como este: José Luis Repenning. ¿Era necesario que se metiera hasta la cintura al agua para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no, eso es morbo. Eso se llama show y no sirve de nada, no ayuda en nada”, expuso.

“Informemos, pero no nos detengamos a hacer un show de las desgracias de las personas”, añadió en la oportunidad.

"Me parece mezquino, me parece morboso, que estemos preguntando donde está el Estado, si el Estado ha demostrado con creces que está en las calles; el Estado son los municipios,…"

Alejandra Valle contra Repenning

Hay que señalar que Repenning respondió a las críticas el pasado miércoles, asegurando que su intención fue hacer ver la dramática situación que se veía en esa zona.

“Esos comentarios no tienen fundamentos. Cuando muestras que el agua te llega a la cintura, y más, lo que estás evidenciando es la dimensión de la catástrofe, porque si no, uno simplemente diría: ‘Está súper hondo, ha subido mucho el agua"”, indicó a Página 7.

Asimismo, explicó que su objetivo sería “que la gente que está en su casa, viendo el televisor, logre dimensionar la magnitud del desastre. Es esa la intención, no hay ninguna otra”.

Hay que señalar que, en aquel despacho, el periodista entrevistó a varias personas que se estaban viendo afectadas por el sistema frontal.