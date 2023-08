Durante la mañana de este domingo durante el reality Gran Hermano Chile, que se transmite en vivo 24/7, Jennifer Galvarini, conocida popularmente como “Pincoya”, contó detalles sobre su dura época universitaria y lo que tuvo que hacer para poder estudiar y sacar su técnico en enfermería.

Como es costumbre de Pincoya, la concursante aprovechó un momento de introspección para dirigirse a las cámaras y hablar un poco de su vida, a horas de conocerse quién será eliminado del programa esta semana, donde figura como una de las integrantes de la placa.

Fue allí que recordó el difícil pasar que tuvo que enfrentar durante su juventud, donde comentó que tuvo que reunir los recursos por su cuenta para poder estudiar una carrera del área de la salud. “Para juntar plata, tuve que hacer un montón de hueás (sic)“, dijo.

“Me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos, tres trabajos, igual junté plata y después me fui a estudiar“, agregó.

Asimismo, relató que su último trabajo antes de obtener el técnico tuvo que ver con la pesa. “El último trabajo que tuve, yo estaba en una pesquera, llegaba hecha mierda de cansada, empezaba como a las 11:30 hasta el otro día“, explicó.

“Si la faena terminaba antes a las 4 o a las 5, que no era siempre, pero a veces sí; tenías que esperar el bus afuera hasta que llegara la micro hasta las 7:30 de la mañana. Te cagabai de frío. Es sacrificado, te da cistitis, pasai frío, tienes que lidiar con mucha gente“.

Pero el sacrificio tuvo su recompensa. “Y me fui a estudiar, claro me gané unas becas que igual me alivió un poco. No becas grandes, pero igual me auxiliaba con eso, me ayudaba. Yo sabía que tenía que sacarme buenas notas, pasar mis ramos, no echarme ningún ramo, porque no tenía para pagarme otro semestre“, concluyó.