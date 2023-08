A través de las redes sociales, los televidentes de Gran Hermano rescataron el extracto de una conversación de Jorge y Alessia en el encierro, la cual se tornó bastante polémica y se llenó de críticas de parte de los internautas.

Se trata de un diálogo que sostuvo en horas de la tarde el Mister Mundo con la cantante, donde comparten sus opiniones sobre el voto universal. En esta conversación, Aldoney dice: “¿Un voto de una persona con un doctorado vale lo mismo que el de una persona que no pudo tener acceso a la educación?”, le pregunta a Alessia.

A esto la joven le responde: “Siempre lo he pensado”, mientras sonríe y asiente de manera positiva. “Si tú lo pensai’ técnicamente no“, responde Jorge a su propia pregunta.

Estas declaraciones sacaron ronchas entre los televidentes que siguen la transmisión en vivo por Pluto TV, puesto que las imágenes aún no son emitidas por CHV.

En redes sociales, Jorge fue duramente criticado por los seguidores de Gran Hermano, por lo que lo trataron de “nefasto” y “miserable”, además de comparar sus declaraciones con las de la diputada María Luisa Cordero.

Jorge es nefasto. Al mas y puro estilo de la dra Cordero habla con Alessia y le dice el voto de alguien que tiene un doctorado vale lo mismo que alguien que no tuvo acceso a la educación. Se responde solo y dice técnicamente, no. Facho realizó 🤮🤮🤮 #GranHermanoCHV #GranHermano https://t.co/NbkbvvrFa1

Jorge weon, te cambiaste de carrera más veces que la cresta y aún así terminaste dando jugo en la televisión porque solo eres bonito, no opines mejor #GranHermanoChile #granhermanoChv #GranHermano https://t.co/1jgs2wTzlE

No poh wn

Cuando uno pensaba que Jorge no podría ser más nefasto aparece con estos comentarios 💀 #granhermanoChv pic.twitter.com/xFGskoR5R9

Jorge:

-La gente sin educación no debería votar

-El acoso y la ped0filia ya casi no existe

-Los políticos no son corruptos

Alessia:

-El feminismo es para controlar a la gente

-Antivacunas

-El humano es una cruza de aliens/monos

Y TODO ESTO LO HAN DICHO EN TV #GranHermanoCHV pic.twitter.com/altdtzrkCb

— ro (@iamacoon) August 3, 2023