Durante la noche del lunes, Raimundo Cerda llegó a la casa estudio de Gran Hermano, en donde diferentes usuarios no dudaron en comenzar a emparejar al ingeniero agrónomo con Alessia Traverso, quien se encuentra en una relación con su excompañero de reality, Fernando “Bambino” Altamirano.

Así, Altamirano, que incluso fue objeto de memes debido a posibles celos que sentiría a la distancia con cada interacción entre Traverso y Cerda debido a la química que presentan, conversó con Publimetro en donde afirmó confiar plenamente en su pareja.

“La verdad es que no vi mucho el programa, me pareció un chico, por lo que pude ver, bien, tranquilo, simpático, pero no puedo dar una mayor opinión de él”, comenzó diciendo respecto al nuevo integrante del reality.

Asimismo, negó poder verse inseguro o temeroso de que Alessia pudiera mostrar interés en “Rai”, asegurando que “yo confío mucho en Alessia. Ella es libre de hacer lo que quiera, estar con quien quiera, pero mientras ella me respete adentro, yo la voy a respetar afuera”.

De todas formas, se puso en la posición de que acabara pasando algo entre ambos en el programa, a lo que Bambino descartó encarar a Rai. “No gastaría tiempo en enfrentarlo a él, porque el respeto me lo debe Alessia, no él”, mencionó.

Sobre sus días viendo a su amada solo a través de la pantalla, Altamirano aseguró que “han sido (días) complicados. La he echado de menos, sobre todo en las noches, pienso harto en ella. Esperando que salga del encierro y poder juntarnos afuera y ver qué pasa”.

De todas formas, Altamirano quiso dedicar palabras a su amada, asegurando que “como te dije el día que salí, sigue firme con tu objetivo, sé feliz, el tiempo dirá si vamos a poder estar juntos afuera”.

“Créeme que yo te voy a estar esperando y te voy a estar respetando, como te lo prometí”, añadió también.