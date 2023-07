La tarde de este martes en un nuevo capítulo de Como la vida misma, finalmente se dio uno de los diálogos más esperados por quienes ven la teleserie. Se trata de la confesión de Joselo (Max Salgado) a Alice (Amara Pedroso), sobre su amigo Thiago (Francisco Dañobeitia), por quien mantiene fuertes sentimientos.

Cabe recordar que Alice era la actual pareja de Joselo, pero su relación comenzó a tener problemas desde que apareció Thiago, un estudiante de cine por el que Joselo comenzó a identificar sentimientos que antes no había tenido, haciéndole cuestionar su orientación sexual.

En el capítulo más reciente del drama de Mega, se pudo ver como, durante una cita al aire libre Joselo finalmente le contó la verdad a Alice y le confesó que tiene sentimientos por Thiago, argumentando que su intención jamás fue lastimarla.

“Alice, perdón, yo no quería hacerte daño de verdad. Yo no quería que esto pasara”, partió diciendo el personaje, que había estado varios días dándole vueltas al asunto e incluso intentando alejarse de Thiago.

“Yo nunca pensé que iba a pasar algo así, pero en verdad desde que lo conocí ha sido todo muy raro, muy confuso, muy rápido también. No me lo he podido sacar de la cabeza y estoy sintiendo cosas muy fuertes por él“, aseguró el joven.

Finalmente, confirmó las sospechas de Alice y terminó diciendo la verdad: “A mi me gusta el Thiago“, dijo dando cierre al capítulo.

Los televidentes apoyan a Joselo y Thiago

Cabe destacar que desde que Thiago apareció en la historia, los televidentes identificaron inmediatamente el futuro romance entre ambos y han estado esperando semana a semana que ocurra un momento romántico entre ellos.

Sin embargo, hasta ahora, ambos jóvenes sólo han mantenido conversaciones tensas y a medias. Mientras que el beso que se mostró hoy sólo evidencia una confusión o alucinación de Joselo mientras estaba con Alice.

Me encanta q cuando Joselo empezó a alusinar no estaba tomado de las manos con Alice, estoy seguro q esta escena la hicieron perfecta y únicamente para Thiaselo 😭💕🧑🏻‍❤️‍💋‍🧑🏼🙏#comolavidamisma pic.twitter.com/NU32Jn6ZIm — mniipup (@mniipup) July 26, 2023

no se porque pero presiento que cuando el joselo y la alice regresen del viaje el Thiago ya se habrá ido de la casa #comolavidamisma pic.twitter.com/XvKYfjjObR — ana (@faithinaboyy) July 26, 2023

Les dejo aca la playlist thiaselo q hice 🫶🫶 #comolavidamismahttps://t.co/kuHE49wJ3D — alex (@peraltabff) July 26, 2023

la alice le ha dado caleta de oportunidades al joselo y al tiago pa que le digan la vdd y los weones le siguen mintiendo, me tienen chato #comolavidamisma pic.twitter.com/O3otZrJ3NB — Jota 🦉 (@rendezvous_63) July 22, 2023

Hay más amor en el beso imaginario del Joselo con el Thiago que en toda mi vida amorosa 🫠 #comolavidamisma — Guilia 🧣 (@guilia2904) July 26, 2023