La tarde del lunes Mega compartió un nuevo avance de la telenovela Como la vida misma que generó gran expectación entre sus seguidores, pues en el video se muestra la escena de un supuesto beso entre Joselo y Thiago.

En el registro del episodio 56, se muestra a Joselo (Max Salgado) y Alice (Amara Pedroso), su pareja, disfrutando de un momento juntos en la orilla de un río. No obstante, luego de recibir un mensaje de Thiago (Francisco Dañobeitía) cambia su actitud, pues no logra sacarlo de su mente.

Fue tal el impacto, que posteriormente el hijo de Sole (Sigrid Alegría) visualizó que el estudiante de cine le acaricia el rostro y casi besarse. Sin embargo, todo fue producto de su imaginación, pues en realidad estaba con Alice.

El hecho dejó descolocado al joven, quien estaría a punto de realizar una gran confesión a su actual polola. “¿Qué pasa?”, le preguntó ella, “Perdón, no puedo”, le respondió él, pero Alice le dijo: “Explícame, porque no entiendo. Esto no puede seguir así, tu actitud me hace mal”.

De acuerdo con Mega, el personaje de Max Salgado será sincero con su pareja respecto a lo que siente realmente por su amigo de la Universidad.

“Perdón Alice, perdón. Yo nunca pensé que iba a pasar algo así, pero en verdad desde que lo conocí todo ha sido muy raro, confuso y rápido. No me lo he podido sacar de la cabeza y estoy sintiendo cosas muy fuertes por él. A mí me gusta el Thiago”, le dirá el joven a su novia.

Reacciones al supuesto beso entre Joselo y Thiago en “Como la vida misma”

El adelanto provocó varias reacciones en redes sociales, principalmente Twitter, donde los seguidores de la telenovela no tardaron en manifestar su opinión, ya que esperaban finalmente el anhelado beso entre Joselo y Thiago.

I KNOW WHO YOU PRETEND I AM#ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/iQVS59tRx7 — alex (@peraltabff) July 25, 2023

LE VA A DECIRRR, DIOS MIO ESTOY COLAPSANDO #ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/F0iDLdOl47 — jeongyeon Best girl 💗 (@twicemyonlylove) July 25, 2023

SE IMAGINÓ QUE ERA THIAGO OMGGG OJALA SE CUMPLA DE VERDAD #comolavidamisma — cami // (@valuschic) July 25, 2023

o sea ya está más que claro que el Joselo se comería con papas fritas al Thiago #ComoLaVidaMisma — veo a 5sos en 2 dias (@reedcalm) July 25, 2023

hasta cuando nos hacen sufrir con sueños y halucinaciones con thiaselo 😭 #comolavidamisma pic.twitter.com/gRTyRFWp2y — cooking allie (@jumcials) July 25, 2023

No me ilusionen así!!! Casi se me sale el corazón #comolavidamisma — Knock (@knockbt) July 25, 2023

el joselo esta sumamente enganchado del thiago por mas que le duela tiene que terminar con la alice ambos se estan haciendo daño ella por las actitudes de el aparte la sigue ilusionando y el que está negando sus sentimientos con tal de no hacerle daño a ella #ComoLaVidaMisma — javiera -5 (@ruindore) July 25, 2023