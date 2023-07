Las supuestas denuncias fueron filtradas por Luisa Sandoval y Sergio Rojas. “Tengo entendido que los trabajadores que han pasado por ese equipo renuncian constantemente. No quieren trabajar ahí", sentenciaron.

TVN respondió a través de una declaración pública sobre las supuestas denuncias por acoso y maltrato laboral en el programa “Carmen Gloria a Tu Servicio”.

“Queremos aclarar que el área de Contraloría, quien administra el Canal de Denuncias, no ha recibido ninguna denuncia por parte de alguno de los trabajadores de este equipo”, comenzaron en su comunicado.

Hace algunos días los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval, filtraron las denuncias realizadas por miembros del equipo liderado por Carmen Gloria Arroyo, en TVN.

“Tengo entendido que los trabajadores que han pasado por ese equipo renuncian constantemente. No quieren trabajar ahí”, señaló Sandoval en su web show.

“Tengo entendido que a la gente se le calificaba con una nota de uno a siete. Calificando el desempeño. Entonces, mucha gente comenzó a caer en depresión por este agobio, este acoso laboral y tengo entendido que al interior de ese equipo está la escoba”, agregó.

Sindicato de TVN y denuncias de equipo Carmen Gloria a tu Servicio

Al día siguiente, Rojas añadió que el Sindicato de Trabajadores 1 de TVN estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. “La directiva acredita haber recibido varios reparos sobre esta producción, en particular (Carmen Gloria a tu servicio)”, afirmaron en un comunicado de prensa.



“Si bien el Sindicato 1 dice haber recibido quejas, estas no son denuncias formales con las cuales la Administración del Canal de Denuncias pueda iniciar un procedimiento investigativo y la consecuente aplicación de sanciones, si correspondiera, de acuerdo a la gravedad de los hechos”, añadió.



No obstante, advirtieron que “a pesar de no haber recibido denuncias, la Gerencia de Personas ha prestado apoyo al equipo de ‘Carmen Gloria a Tu Servicio’, que manifiesta sentir un desgaste emocional, dado los temas que aborda el programa, en pos de mejorar el ambiente de trabajo”.

En la declaración también se destacó que hace un mes TVN adhirió al Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral, justamente para prevenir este tipo de situaciones y resguardar el respeto y dignidad de todos los trabajadores del canal.“Esperamos que esto aclare y disipe cualquier duda sobre supuestos malos tratos y acoso en el equipo de ‘Carmen Gloria a Tu Servicio’, así como falta de interés del canal por prevenir y evitar estas situaciones”, cerraron.