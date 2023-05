No son pocos los exchicos reality que han hablado del sueldo que recibían al ingresar a uno de estos programas de “telerrealidad”, siendo aún desconocidos para el público. Edmundo Varas se unió a ellos este martes y contó cuánto le pagaba en Amor Ciego.

Corría 2008, y Varas fue uno de los galanes del dating show, un reality con un formato parecido a The Bachelorette, donde una joven debe elegir entre varios pretendientes con quienes tendrá citas.

De acuerdo a Edmundo Varas, a pesar de ser el gran favorito del público para quedarse con Carolina Bastías, Amor Ciego le pagaba 50 mil pesos semanales.

“Me pagaban 50 mil pesos semanales y fracción, 200 mil pesos mensuales. El sueldo mínimo eran 115 mil pesos”, contó en el programa Sígueme y te sigo, donde se especuló que en Gran Hermano, el reality que estrenará CHV, los concursantes ganarán 250 mil pesos semanales.

El sueldo de Edmundo Varas y otros chicos reality

Pero volviendo a Varas, habiendo sido uno de los más “salvados” por la audiencia y finalmente el ganador, en tres meses recibió 450 mil pesos, pues además le descontaron $200 mil pesos que él pidió como adelanto para el viaje a París que realizaron los finalistas, consignó Página 7.

Hace algunos años, Félix Soumastre, el gran rival de Edmundo Varas en Amor Ciego, confirmó que a él le pagaban la misma cifra. “A mí también me pagaban 50 lucas semanales… no me conocía nadie”, señaló entre risas Soumastre, quien obtuvo el tercer lugar en el dating show.

Pamela Leiva, quien fue parte del reality 1810, en 2009, contó hace un tiempo que a ella le pagaban 200 mil pesos mensuales.

“No todos los participantes de ese reality ganábamos lo mismo. La gente VIP recibía, aproximadamente, entre 500 lucas y otros 8 millones de pesos mensuales”, afirmó.

“Yo, que estuve cuatro meses y 10 días, eso fue lo que me pagaron. Y, ojo, eso me lo pagaron al final del reality. Durante todo ese tiempo no recibí sueldo“, indicó.