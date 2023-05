El cantante nacional, Luis Jara, quien se encuentra radicado en Miami, viajó este domingo a Chile para ejercer su derecho a voto en las elecciones de Consejo Constitucional, instancia que compartió en su cuenta de Instagram.

El artista además mostró un sorpresivo encuentro que tuvo con el expresidente Eduardo Frei y su esposa Marta en el aeropuerto de Santiago a su llegada.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Un golpe de suerte” compartió una fotografía depositando su voto en la urna, la cual acompañó del siguiente texto: “Recién llegando a mi adorado Chile, y directo a participar para consolidar nuestra democracia. No hay distancia que disminuya el amor por mi patria”.

En la sección stories Luis Jara también cargó una fotografía junto al exmandatario y la ex primera dama Marta Larraechea donde escribió: “Camino a Chile y qué linda sorpresa me he llevado”, esto, pues se encontraron en el terminal aéreo.

Cabe recordar que el artista nacional tiene residencia en Miami, Estados Unidos, donde vive desde hace algún tiempo, a la vez que se encuentra grabando su nuevo álbum musical. Sin embargo, Jara se ha caracterizado por mantenerse viajando constantemente entre el mencionado país y Chile para conciertos y participaciones en programas de televisión.