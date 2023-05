En conversación con Eduardo Fuentes, Daniela Castro reveló que las constantes críticas por vencer a Ignacio Román en la final de MasterChef le generaron crisis de ansiedad. También relató cómo fue su paso por el matinal Mucho Gusto, donde terminó renunciando por no lograr acomodarse a ciertas cosas que no le gustaban del programa.

La ex ganadora de MasterChef, Daniela Castro, participó en Buenas Noches a Todos, donde recordó las crisis de pánico que sintió luego de las críticas cuando ganó la final del concurso de cocina.

En conversación con Eduardo Fuentes, relató cómo fue su pasó en el matinal Mucho Gusto y manifestó que aquel entonces no tuvo una buena experiencia, lo que la llevó a renunciar al programa.

Daniela Castro recuerda crisis de pánico tras ganar final de Master Chef

“Todos tuvimos las mismas oportunidades, algunos las tomaron y otros no. Nacho es rostro de un supermercado y quizá si él salía primero las cosas cambiaban. Yo creo que todo pasa por algo”, declaró Daniela Castro en TVN.

La influencer afirmó que antes de la final, “era como todo perfecto, porque nos querían a la Leo a Nacho y a mí”, pero todo cambió cuando ella se coronó como la triunfadora.

Además, recordó que “lo pasé muy mal y lloré mucho… por recibir críticas, porque a mí la gente me quería mucho; el problema fue haberle ganado a él”. “Me afectó mucho”, dijo, contando que lloró bastante y le dieron crisis de pánico.

“Cuando me decían que no era merecedora, mi pregunta es ¿quién es merecedor? Yo he tenido, sí, muchos privilegios, pero por qué soy menos merecedora que otra persona”, agregó.

Su frustrado paso por el matinal Mucho Gusto de Mega

Del mismo modo, Daniela Castro recordó su pasó por Mega en el 2015. “Siempre mi sueño fue estar en un matinal. Me acuerdo cuando era chiquitita y veía que lo pasaban bien y yo decía ‘qué entretenido, que lo pasa bien esta gente’”, comentó.

“Partí muy bien en el programa, y después no estaba conectada, mi cabeza estaba en cualquier parte, controlaba lo que hacía, con quién hablaba y con quién no”, especificó.

Sin embargo, con el pasar de las semanas su actitud y ánimo cambiaron. “Lo empecé a pasar mal y claramente te dan menos oportunidades; es verdad que puedo tener mucho talento, pero si el big boss me habla por la muela y yo no hago lo que él dice, no le voy a caer bien”, concluyó.

Finalmene, Daniela Castro renunció al matinal tras desencantarse. “Acá, quizás, quiere estar mucha gente, no lo estoy aprovechando y puedo hacer otras cosas”, pensó antes de dar un paso al costado.

Revisa la entrevista completa a Daniela Castro, aquí: