El exxPrimer Plano reafirmó sus palabras de cuando aseguró que las personas exiliadas en dictadura tuvieron "suerte". "Por supuesto que me habría gustado crecer en un país más estable y del primer mundo", dijo.

El fotógrafo Jordi Castell se refirió a la polémica que protagonizó en marzo de este año luego de que asegurara que “a mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera”, en referencia a la historia de Pedro Pascal, quien es hijo de exiliados en la dictadura.

El panelista de Tal Cual fue invitado a Podemos Hablar, donde fue consultado de aquellas frases. “Aprovecho de aclarar algo que me parece insólito, y es que me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología la dictadura, con esto que dije”, comenzó diciendo.

“Lo que más me importa aclarar es que sí, a mí me hubiera encantado que exiliaran a mi familia. Porque yo crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos hacían creer que no había desaparecidos, los asesinatos, y yo soy lo menos de derecha que puede existir”, explicó.

En esa rama, aseguró que “por supuesto que me habría gustado crecer en un país más estable y del primer mundo”.

En medio de sus palabras, otra invitada del espacio, Francisca García-Huidobro, discrepó con las palabras de su amigo. “No todos llegaron a Roma o a Francia. Muchos tuvieron que buscarse una vida (…) que por obligación tengas que dejar tu tierra, a tu familia, es algo con lo que voy a estar nunca de acuerdo”, afirmó.

De todas formas, Castell continuó argumentando sus motivos, asegurando que “una exiliada fue Presidenta de la República y yo la voté en sus dos periodos, que es la señora Michelle Bachelet. Entonces, que me denuncien por facho… es un poco irrisorio”.

Asimismo, tras la reacción en redes sociales, Castell confesó que “mi mamá estaba casi avergonzada, y me lo dijo, que había sido muy fuerte”.

En ese momento, el conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, le ofrece el espacio del programa para poder disculparse por sus palabras a quienes se hayan sentido ofendidos. “Lo lamento, pero no lo hago. A mí me habría gustado crecer en otro país y no en la dictadura que crecí. Yo feliz hubiera crecido en el primer mundo”, reafirmó.

“Yo no encuentro tan terrible que en una dictadura te saquen y te hagan crecer en un país que todo es brillante. Yo digo cosas que pienso y que siento”, cerró.