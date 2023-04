El músico venezolano aseguró que no había alcanzado a girar su asiento para elegir a una concursante, apuntando además que no se sentía capaz de guiarla en cuestión de repertorio.

El cantante José Luis “El Puma” Rodríguez acabó llenándose de críticas en redes sociales luego de su explicación de no girar su asiento por una aspirante de The Voice.

Todo ocurrió cuando Javiera González se presentó en el escenario cantando Mi Buen Amor de Mon Laferte y que, pese a su desplante en el escenario, ninguno de los cantantes la escogió para ser parte de su equipo.

Así, tras una breve conversación sobre su presentación, “El Puma” quiso explicar los motivos por los que no la eligió.

“No me di vuelta porque no alcancé a darme vuelta”, lanzó de entrada, para entonces añadir más razones por los que quiso pasar la oportunidad de poder tenerla de aprendiz.

“Por otra parte, no me siento capacitado para guiarte, en cuestión de repertorio. La voz está, pero no hubo esa conexión que uno se estremezca por dentro”, continuó.

En esa rama, la voz de Culpable Soy Yo aseguró que “escuché a una cantante, una melodía, pero no sentí en el alma que me trajeras algo que me erizara”.

Los comentarios de Rodríguez no fueron bien recibidos en redes sociales, donde criticaron duramente sus motivos por no querer elegir a la joven, en especial por el hecho de expresar que no se sentía capacitado para entrenar a los participantes.

“No entiendo cuando el Puma dice que no se encuentra capacitado para guiarlos. Entonces, ¿qué hace ahí? Si su trabajo es ese, guiar a cada concursante, independiente de su estilo musical”, criticó un usuario.

#TheVoiceCHV el Puma: no me di vuelta porque no alcance a apretar el boton, prometo ser más rápido para la otra. — Mario Roa (@MarioEstebanRo5) April 19, 2023

" No me di vuelta, porque no alcancé" excusa mala 🤣 #TheVoiceCHV — Lorena (@loreppm) April 19, 2023

No entiendo cuando el puma dice que no se encuentra capacitado para guiarlos. Entonces que cresta hace ahí? Si su trabajo es ese, guiar a cada concursante, independiente de su estilo musical. 🤷‍♀️🤷‍♀️#TheVoiceCHV pic.twitter.com/zaA5wD5Bi8 — @anita2121 (@anita2121) April 19, 2023

#ThevoiceChv Encuentro bien poco profesional al Sr. Puma, él siempre dice, "no me siento capacitado para enseñarte y guiarte", me da entender que él quiere lo fácil y no enseñarle nada a nadie, su pega es ser jurado y nada más. — Elenita (@Elenita23C) April 19, 2023

El Puma no está capacitado para ser coach. Espero no lo consideren más para próximas ediciones, el peor coach que han traído en todas las temporadas de The Voice Chile.#TheVoiceCHV — 🐺 (@thundercolors) April 19, 2023