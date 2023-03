Durante la noche de este martes, Aquí se Baila vivió un nuevo capítulo de eliminación donde conocidos rostros del espectáculo se batieron a duelo por la permanencia en el programa, dejando a la modelo Lisandra Silva fuera de competencia.

El capítulo inició con el baile de las ocho parejas que perdieron los duelos la semana pasada, donde cada uno fue sometido a la calificación del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano, este último con nota secreta.

Así, hubo dos presentaciones que acabaron siendo las con menor calificación: el baile de Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, y el de Claudio Moreno y Laurita Vásquez.

La primera pareja decidió danzar al ritmo de “Yo quería”, de Christian Castro. Tras su presentación, Silva destacó que el desamor es algo que todos hemos vivido.

“¿Quién no ha sido rechazado en la vida y no ha estado con alguien que le gusta, pero no lo ama? Creo que siempre nos ha pasado en la vida”, confesó la cubana.

Pese a los elogios a su coreografía, Katinas aseguró que vio a la modelo sobreactuada, mientras que Pachano sostuvo que le faltó trabajar más los pies y conectar los pasos.

Por su parte, Moreno y su dupla bailaron “En carne viva”, de Raphael. Consultado por Sergio, Claudio dijo que se recontactó con sus ex compañeros del ballet Huganzas, con quienes bailó en los programas de Canal 13 desde 1983 hasta 1990.

“Ellos están contentos, felices, me dan ánimo. Somos todos del mismo grupo etario y esto les da punch”, indicó.

Si bien los jueces afirmaron que Moreno se había superado a sí mismo, descararon que había una complicación extra para el intérprete de “Guru Guru” en el baile ‘side by side’.

Al ser los peores evaluados, Silva y Moreno debieron pasar por la llamada batalla final, donde ambos debían bailar en solitario por 45 segundos.

Mientras Lisandra hizo su coreografía para “Crazy in love”, de Beyoncé, Claudio hizo lo mismo con “Runaway Baby”, de Bruno Mars. Luego de deliberar, en una decisión unánime del jurado, la nueva eliminada del programa fue Lisandra Silva.

“Agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí, por lo que les quiero agradecer”, dijo la cubana en pantalla.

“Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia”, aseveró entonces.

De todas formas, Silva apuntó que no descarta volver en el futuro de la mano de un posible repechaje.