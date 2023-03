Por varias semanas se ha rumoreado respecto a una supuesta separación entre Lisandra Silva y Raúl Peralta. Si bien ninguno de los dos ha hablado públicamente del tema, sus seguidores han seguido especulando.

Según se pudo ver en Instagram, la modelo celebró su cumpleaños número 36 sólo en compañía de sus hijos Leiah y Noah, con quienes estuvo de paseo.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje: “Un día lleno de mimos, juegos y travesuras con mis dos amores! No les niego que estuve llorando de a ratitos, es que no puedo creer cuantas bendiciones Dios me ha regalado! Agradecida”.

Justo ese día Peralta publicó un mensaje para la exintegrante del reality Doble tentanción, el cual fue tachado como ‘tibio’ por parte de otros usuarios.

“Que tus deseos mas bellos hoy y siempre se cumplan y se hagan realidad. Soy testigo de todo lo que te ha tocado luchar en esta vida, sé de dónde vienes y sé ha donde haz llegado”, indicó el bailarín.



“Estamos los 3 muy orgullosos de ti. Gracias por regalarme las 2 bendiciones mas especiales y únicas que algún día pude haber soñado”, agregó.

La cubana reaccionó a la publicación únicamente con imágenes de corazones.

Lo cierto es que el saludo tuvo algunas críticas de parte de seguidores de la pareja, quienes lo tacharon como ‘tibio y muy formal’.

“Un saludo tibio y con respeto. Así como para salir del paso y buena educación”, “Me dio cualquier frio” y “Mi vecino es más cariñoso cuando va a comprar pan y me ve”, fueron algunos.