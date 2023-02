Este domingo se concretó la salida de la estación televisiva anunciada por la misma Soledad Onetto, y lo hizo en medio de varias emociones y agradecimientos.

Fue al cierre de la edición prime de Meganoticias que su colega José Manuel Astorga dijo: “Este es probablemente el momento más difícil que me ha tocado en todos estos años aquí trabajando en Mega”.

“Con la Sole hemos sido amigos, dupla, nos conocimos a fines de los 90 conduciendo el noticiero ‘El pulso’ del desaparecido canal Rock & Pop. La vida nos juntó desde ese momento y volver a ser dupla después del estallido social fue un reencuentro extraordinario, muy bonito“, recordó.

A lo que añadió: “Encontrar una pareja en televisión no es algo fácil (…) déjeme decirle que no, esto funciona igual que un matrimonio”, afirmó.

“Yo ya me he llorado todo lo que tengo que llorar, así que mi querida Sole …”, dijo sin poder decir más palabras.

Entre lágrimas, Onetto retomó la palabra y dijo: “Gracias también por estos años de trabajo. Quiero agradecer, es evidente la emoción, llevo 11 años trabajando en este canal, no solo he tenido la fortuna, la suerte de tener un trabajo maravilloso donde me puedo conectar con ustedes, sino que también tener un equipo fabuloso”, agradeció visiblemente emocionada.

Desde ahí, la animadora de televisión procedió a agradecer a todas las personas detrás de cámaras que la acompañaron durante más de una década en el canal.

Hasta el momento no se ha aclarado el futuro laboral ni televisivo de Soledad Onetto.