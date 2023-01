El periodista Gino Costa comentó su rol en TVN luego de participar en múltiples ocasiones como el reemplazo de diferentes rostros de la señal, admitiendo que si bien en su inicio era algo que “no me hacía bien”, actualmente acepta su situación.

Costa conversó con Sergio Marabolí en el programa online La Hora de Conversar, donde al hablar de su carrera, el entrevistador quiso referirse a la situación que vive el ex Buen Finde en TVN.

“Me pasa el efecto Raquel Argandoña, porque ella dijo ‘este cabro es bueno, talentoso, pero siempre viene a reemplazar, es el parche’ (…) ¿Qué te pasa a ti con esta sensación de ser reemplazo indiscutible?”, preguntó.

“Al principio, cuando pasaba harto, no me hacía bien, no me gustaba”, admitió entonces el comunicador.

De todas formas, Costa aseveró que al día de hoy es una sensación diferente, debido a que “quizá uno va a cumpliendo más años y empieza a madurar un poco y empieza a tomarse las cosas con otro sabor”.

“Además, si uno mira para el lado, tengo la suerte de tener grandes amigos en la tele y muchos partieron como reemplazos”, destacó.

“Mira a la Karen Doggenweiler, que es para mí una gran amiga. Ella comenzó a hacerse popularmente conocida, la gente empezó a admirar su talento reemplazando a la Margot Kahl en el Buenos Días a Todos, luego se le da Pase lo que Pase, hace una tremenda dupla con Julián y ahora hace el Mucho Gusto”, recordó.

De igual forma, recordó que ocurrió lo mismo con Julián Elfenbein y Martín Cárcamo, quienes comenzaron a tomar popularidad al reemplazar a Felipe Camiroaga, recordando incluso que a Cárcamo “hasta lo molestaban por eso en TVN”.

“Creo que también son pasos que hay que dar, y ya llegará. Yo ya de verdad que dejé esa ansiedad de lado”, aseveró.

Actualmente, Gino Costa se desempeña como animador del matinal Buenos Días a Todos en TVN, rol que tendrá hasta marzo de este año, cuando lleguen los periodistas Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy a animar el espacio.