Durante la noche del martes, la conductora de televisión Katherine “Kathy” Salosny comentó la mala relación que tuvo con un ejecutivo de Mucho Gusto, asegurando que incluso en medio de su conducción en el matinal, recibía burlas a través desde su audífono.

La exanimadora participó en el programa “Juego Textual”, donde fue consultada sobre qué salida de matinal había dolido más: si en TVN o en Mega. Fue entonces que aseguró que ambos episodios habían sido distintos.

“Al ‘Buenos días a todos’ llegué básicamente a hacer un reemplazo. Yo tuve siempre la sensación de que no iba a ser de larga duración. En cambio, el ‘Mucho gusto’ es un programa que fuimos construyendo juntos con Lucho Jara y que se convirtió en un fenómeno”, comenzó diciendo

Así, aseguró además que lo que ocurrió en Mega “fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí. Eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse”.

Sobre aquella acción de irla “sacando”, aseguró que todo ocurrió “en los últimos dos años”, apuntando a que si bien no quería entrar en detalle, “la televisión es muy cruel con las mujeres”.

“Las mujeres en televisión tenemos una fecha de caducidad, porque vamos cumpliendo años, nos van saliendo canas o nos vamos poniendo un poquito más gordas”, aseguró, apuntando que tampoco tenía una buena relación con el productor ejecutivo del espacio.

“Ese último tiempo fue todo muy doloroso. Es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta”, lamentó.

Pero la mala relación no fue un problema puntual, debido a que incluso aseguró que, debido a su estilo de vida, “me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las siento”.

Asimismo, reveló que “me decían por interno: ‘Ella, la feminista’”. “Espérate, ¿alguna vez te dijeron eso en vivo?”, le consultó de inmediato Chiqui Aguayo al imitar la frase en un tono burlón, para preguntar por cómo fue su reacción.

“Bueno, se me corría el eje de la cara, pero se volvía a componer”, bromeó Kathy Salosny, asegurando que pese a las burlas y malos momentos, continuaba como si nada.

“Se te respeta menos cuando no tienes hijos”, opinó entonces.

Al respecto, Begoña Basauri apuntó que estuvo en el programa un año después de la salida de Salosny. Así, aseguró que “es un equipo con el que yo trabajé después y siento que llegué a ese lugar precisamente por todo aquello que a ti se te criticaba: porque no era casada, porque no tenía hijos y porque soy feminista”.