La secuela cinematográfica de “Gladiador”, la taquillera película del 2000 dirigida por Ridley Scott, está conversaciones con Paul Mescal, una de las estrellas de la serie “Normal People”, para protagonizar el nuevo proyecto de los estudios Paramount.

Se trata de una continuación de la epopeya histórica que protagonizaron Russell Crowe y Joaquin Phoenix a inicios del milenio, y que se centraría en uno de los sobrinos del personaje de este último, Commodus.

De acuerdo a un reporte de la revista The Hollywood Reporter, la trama se centrará en Lucius, el hijo de Lucilla, rol que estuvo a cargo de la actriz Connie Nielsen.

David Scarpa, un aliado de Scott que también estuvo involucrado en “All The Money In the World” y en la próxima película del dúo sobre Napoleón Bonaparte, está escribiendo el guion del filme, aún sin título.

En su estreno, “Gladiador” recaudó $460 millones de dólares en taquilla y obtuvo 11 nominaciones a los Premios Óscar, ganando cinco estatuillas (entre ellas Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe).

Según THR, Scott ya acabó de dirigir el filme sobre Napoleón, donde fue Joaquin Phoenix quien se hizo cargo del rol del famoso emperador francés, con Vanessa Kirby como la emperatriz Josephine.

Este sería el debut de Mescal en las “grandes ligas cinematográficas” luego de su aparición en la serie “Normal People”. Por dicho papel, el actor ganó un premio BAFTA y una nominación al Emmy.