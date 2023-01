Con voz temblorosa y evidentemente afectado por la situación, José Miguel Viñuela se refirió en “Juego Textual” a su polémica salida de Mega en 2020, gatillada por el episodio más controversial de su carrera: el día en que cortó, en vivo y en directo, la cabellera de un fotógrafo de “Mucho Gusto”.

“Tengo que reconocer que después de todo lo que me ocurrió, el canal me apoyó. Yo pensé que cuando ocurrió todo el episodio del matinal, del pelo, pensé que me iban a echar”, dijo el animador. “Porque efectivamente el contrato dice que si uno realmente comete una acción que vaya en contra de la línea editorial, de los valores del canal, este tiene la facultad de terminar el contrato”, añadió.

Al ser consultado por el respaldo de sus compañeros de programa, Viñuela respondió: “Han pasado más de 2 años de esta historia, y ha sido dolorosa para todas las partes. Para la persona que le ocurrió, con quien me quedé, la gente no sabe, conversando hasta las tres de la tarde, tratando de enmendar mi error”.

“Al otro día terminé leyendo una carta en público, pidiéndole disculpas a esta persona, al sindicato del canal, a las personas que se hayan podido ver afectadas. Eso no fue obligado. Eso me nació a mí hacerlo”, comentó Viñuela ante las preguntas del panel femenino.

“¿Cuándo te diste cuenta que te habías equivocado?”, le consultaron al conductor. “Al tiro: nos fuimos a comerciales y la energía entró inmediatamente. Me di cuenta al tiro que la había cagado. Yo me arranqué con los tarros, yo fui el responsable de lo que pasó. Si hubo gente que me dijo algo por sono, Pablete me dijo por sono que no lo hiciera, honestamente no lo escuché”, recordó.

“Yo estaba destruido al otro día en pantalla. Era muy duro (…). Uno puede cometer errores. La nobleza está en reconocerlos. En ese momento era muy difícil todo, estábamos en una pandemia, post estallido. La gente, creo, también necesitaba alguien para poder cortarle la cabeza en el minuto, porque la gente estaba ávida, con muchas necesidades, con mucha injusticia social”, comentó sobre la coyuntura del país en 2020.

Otra vez consultado por el apoyo de sus compañeros de canal, Viñuela recordó el día en que Karol Dance pidió disculpas en “Mucho Gusto”: “Cuando vino el episodio de Karol, Karol pide disculpas y éramos 10 rostros al lado de él, 10 rostros que no dudamos… Yo tampoco voy a entrar a juzgar qué puede haber pasado allí, qué puede que le hayan dicho a los demás. Yo tuve que asumir mi propio error, ser hombrecito, como siempre cuando la cago… Y mamarme 3 meses de una hoguera”.

“Muchos solidarizaron y me llamaron”, dijo sobre colegas animadores a quien no identificó. “Cuando se me tildaba de abusador de poder, yo nunca en mi vida he tenido poder de nada. Nosotros no tenemos un poder de nada por estar en la TV, tenemos una ventana, un privilegio, pero poder yo no tengo”, reconoció.

Al final de su intervención, José Miguel Viñuela no escondió su emoción: “Yo me equivoqué: me sacaron del matinal y después no me renovaron el contrato. Esa es la historia mía”.

“Lamentablemente, me cerraron la puerta y me dijeron: lo que tú hiciste, no solo te pegó a ti en imagen, le pegó al canal, y eso me dolió mucho. Y en las noches, cuando mi señora estaba esperando mi última guagüita, la Elisa, yo recibía WhatsApps, porque publicaban mis datos en redes sociales, y por WhatsApp me llegaban amenazas de muerte a las 3 de la mañana, y me la tenía que comer solo”, contó.

“Lloraba solito sin despertar a mi señora, que estaba esperando guagua, y no quiero victimizarme. Pero cuando uno realmente la caga, tiene que asumir y así y todo, cuando uno tiene dos manos, dos piernas y está sano, tiene la posibilidad de reinventarse”, finalizó