Luego de hacerse viral en un video donde trata de “un error” poner a uno de sus compañeros a hacer un despacho en su primer día de trabajo por un error de micrófono abierto, el periodista de TVN Danny Linares quiso explicar sus dichos apuntando a que jamás se trató de una crítica a su colega.

A través de sus historias de Instagram, el comunicador hizo referencia al video que sigue circulando en redes sociales, apuntando que, tras recibir una serie de mensajes, prefería publicar una respuesta para todos sus lectores.

“A lo que me conocen y no les tuve que explicar nada, gracias por sus palabras. A los que no me conocen, también les agradezco sus críticas, pero les complemento que jamás quise atacar a mi compañero, todo lo contrario”, comenzó escribiendo.

Asimismo, apuntó que “mi frase, captada en el video, iba dirigida a mi jefe. A él yo le decía que fue un error presionar el móvil”. “Creo que todos nos merecemos una adaptación a un nuevo trabajo y no ser exigidos de una al 100%”, añadió.

“En general, esa empatía no está en los medios, a mí me pasó en su momento, en esa primera vez despachando, y la verdad es que nunca lo olvidé por lo mal que lo pasé”, recordó.

Es por aquella experiencia, explicó, que “hice ese comentario de exigir más de la cuenta en un primer día, porque le podría pasar lo mismo a mi compañero”.

Por otro lado, reconoció además que “fue un error comentárselo durante el programa”. “La ropa sucia se lava en casa, pero bueno. De los errores se aprende”, cerró.

El error de micrófono abierto al periodista de TVN

Todo ocurrió en el noticiero Previa 24 de TVN de la madrugada del pasado jueves, en donde se mostraron los detalles de un incendio registrado en Santiago Centro, en el que se lamentó la muerte de tres personas.

Entonces, el despacho de uno de los reporteros se hizo sin contratiempos en el lugar de los hechos. Sin embargo, tras el fin del contacto, se escucha a Linares decir “oye, un error haber puesto a este muchacho a hacer móvil en su primer día”.

Pese a que el suceso ocurrió el jueves, la cuenta Televisivamente compartió el momento durante el fin de semana, el cual comenzó a viralizarse y llenarse de críticas hacia el comunicador.