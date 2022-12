Un descargo ‘sin filtro’ tuvo ayer Vivi Kreutzberger, y el equipo del programa Más Vivi que nunca, contra el matinal Tú Día. En concreto, los panelistas acusaron que el espacio de Canal copia lo que ellos hacen.

De acuerdo a lo expuesto por Publimetro, todo inició cuando en el panel de la producción de TV+ conversaron respecto a ‘canciones cebollentas (tristes)’.

Luego de unos minutos Daniel Valenzuela lanzó: “¡Atento matinal Tu Día, para que después lo hagan con Repe y con varios artistas!”.

Fue tras eso que la presentadora, hija de Don Francisco, tomó la posta y arremetió contra el matinal de la estación privada.

“¿Han cachado? (visto) En el matinal Tu Día nos copian todas las secciones ¡Todas!. Hacemos esta cuestión del cambio de la letra de música en inglés, y dos días después sale en el matinal”, expuso.

“Después, hablamos del cumpleaños de los niños, y dos días después, ellos hablan de los cumpleaños de los niños”, agregó entre risas.

Sobre el final Valenzuela también bromeó sobre la situación: Yo creo que Nicolita (productora) está en algún grupo de WhatsApp de Canal 13″.

Hay que señalar que Vivi Kreutzberger conmemoró un gran hito el pasado fin de semana, al celebrar el matrimonio de su hija con su novia. En el evento incluso se vio bailando a su padre, Mario Kreutzberger, entre los invitados.

“Que lindo poder ver a los hijos realizados y felices!! Cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO”, expuso en redes sociales.