Mauricio Israel nuevamente quedó en el centro de la polémica luego de que el comentarista deportivo quisiera transparentar su opinión respecto a la visibilidad y normalización de personas de la comunidad LGBTIQ+ en el programa Sígueme y Te Sigo de TV+.

Originalmente, los panelistas del programa se encontraban hablando del bullying y los comentarios que múltiples personalidades de internet reciben sobre su aspecto cuando mencionaron que, en muchas ocasiones, las nuevas generaciones parecieran no ver importante los diferentes tipos de cuerpos.

“Cuando escucho a mis hijos con sus compañeros hablar, siento que los temas que para nosotros son tema, para ellos no lo son”, comentó Francisco Kaminski al respecto.

“Los temas sexuales no son tema, pero el bullying siempre lo será. Siempre está, desgraciadamente”, añadió entonces Andrés Baile, a lo que Israel quiso tomar la palabra de inmediato.

“Me van a perdonar, pero tíldenme de conservador, de lo que quieran, pero hay ciertas cosas que nosotros estamos normalizando que no son normalizables”, comenzó diciendo.

“Yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los géneros, estoy de acuerdo con que existe diversidad de identidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos… a mí me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá”, aseguró.

En esa rama, el rostro de TV+ aseguró que “hay que aceptar, hay que querer, hay que abrazar, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero no se puede normalizar”.

“Estoy hablando de los otros géneros, porque el otro día salió que una persona sacó su carnet de identidad que era no binario”, recordó entonces.

Las respuestas a Mauricio Israel por sus dichos

En eso, el resto de los panelistas reaccionaron, a lo que Israel continuó con su explicación. “Está perfecto, me parece bien que existan. A lo que yo voy es que no podemos hacer apología de ese tipo de cosas, porque el 80% de la población no es así”, acusó.

“Yo siento que hoy día, cuando tú le dices a un niño que es normal ser de una identidad sexual, como los niños se están formando, tú estás influyendo -quizás- en una situación en la que no deberíamos influir. Esto es lo mismo que la religión, a nosotros desde que nacemos, y yo estoy en contra de eso, nos imponen una religión”, lanzó.

A sus dichos, Kaminski transparentó de inmediato su desacuerdo. “Lo que tú dices de hablar con los niños sobre algo que es normal, el problema somos nosotros, que siempre lo hemos visto como anormal (…) Perdóname que te diga, pero no estoy de acuerdo”, aseguró.

Asimismo, Chilet también quiso dar su postura, dirigiéndose directamente al animador.

“El problema que hay, Mauricio, es por qué sí es importante normalizar, porque la realidad es que hay muchos niños que son no binarios. Es una realidad, existe. Tú hablabas de un 80% y me gustaría saber en qué estudio te basas para dar esa cifra”, increpó.

“Esa es una realidad, esos niños existen. Y lamentablemente, por decir que no lo normalicemos, hay muchos niños que se quitan la vida por no ser aceptados por la sociedad. No podemos ser grises en ese tema. Esta realidad hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla”, apuntó.

Poco después, Chilet le preguntó a Israel si creía que los niños cambiarían su orientación e identidad sexual “por jugar con Barbies”, al asegurar que solo copiaban posturas, a lo que el comentarista quiso ahondar sus dichos.

“Esto fue como cuando intentaron imponernos el todas, todos y todes. Estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario y me parece extraordinario que se puedan adoptar hijos en familias homoparentales”, apuntó, aunque llamando a “no hacer apología de eso”.

“Me parece que hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar y no me gustan los adoctrinamientos. No me gusta que se trate de imponer, porque está de moda no ser heterosexual. Está de moda el gay, está de moda las lesbianas, pero creo que nos fuimos al otro extremo, desde el punto de vista comunicacional”, añadió Mauricio Israel.

En ese momento, Kaminski llamó a volver al tema original de conversación.