El comunicador casi se retira del estudio luego de que la periodista asegurara que publicaría un audio de Marisol Gálvez, madre de su hija, respondiendo a su versión de los hechos que vive al no ver a la manor.

La periodista y modelo Nataly Chilet acabó teniendo un tenso encuentro con el comentarista deportivo Mauricio Israel, luego de que este llegara al programa Sígueme y Te Sigo de TV+ para defender su postura ante una serie de acusaciones de su ex pareja, Marisol Gálvez.

Israel quiso comentar su postura, dando su versión en cada punto respecto a una entrevista que la madre de su hija, donde habló del abandono que sufrió la menor por parte del animador de televisión.

Fue así que mientras el conductor del espacio, Francisco Kaminski, leía parte de la entrevista de Gálvez, Israel explicó el momento en que dejó el país debido a una serie de deudas. “Al mismo tiempo ella estaba abandonada en pareja con un amigo mío”, acusó entonces.

“Es que eso no quita. Son dos cosas aparte. Lo importante es el tema del abandono, independiente de que uno tenga otra relación”, lanzó entonces Chilet.

“Naty, te voy a dar el punto. Mi principal pecado es haber estado lejos de mi hija. Ese es mi principal pecado y me duele como hombre, como papá, como ser humano”, le respondió Israel.

Sin embargo, los roces con Chilet aumentaron luego de que la comunicadora informara que, mientras Israel hablaba, ella conversaba con Gálvez. Asimismo, apuntó que Gálvez había enviado un audio.

“Mira, ¿sabes qué? Es súper delicado este tema, Naty. Yo prefiero que no salga ningún audio”, replicó de inmediato Israel.

Así, entre la molestia del comentarista deportivo, Israel afirmó que las acusaciones de Gálvez eran exclusivamente “para salir en la tele”. A lo que Chilet le respondió de inmediato: “Marisol me comenta que tu hija también está viendo el programa. Te lo cuento para que lo tengas en cuenta”.

Pese a su aviso, Israel hizo caso omiso y continuó con su relato, a lo que minutos más tardes aseguró que no le molestaba saber que su hija veía el programa. “Me encantaría que ella entienda que esto no es por un tema de atacar a nadie”, explicó entonces.

Minutos más tarde, Chilet volvió a comentar respecto a su charla con Gálvez. “El audio ya lo envié a la producción, ella autoriza a exponerlo. Es una decisión que no pasa por mí, sino que por la dirección y producción”, aseguró, a lo que se ve a Israel molesto.

“Ella asegura que siempre instó a que Mauricio se juntara con su hija. Me pone: ‘El que nos ayudó por muchos años fue Andrés Numhauser, mi expololo. Yo no me hice conocida por Mauricio’”, continuó, a lo que Israel suelta una risa molesta.

Casi de inmediato, el comentarista deportivo reacciona a ponerse de pie y comenta en voz baja “ya… no, por favor”, a lo que mira de pie a la comunicadora.

“Yo a todos los invitados que vienen al programa los respeto muchísimo, pero yo tengo que plantear la contraparte, porque es importante que tengamos todos los puntos de vista”, reaccionó a decir Chilet al ver el actuar de Israel, a lo que este opta por volver a su asiento.

“Naty, ¿sabes qué? Yo no voy a refutar absolutamente nada de lo que está diciendo Marisol, yo ya dije mi verdad. El que se la quiera creer, bien, el que no, no. Si ella quiere seguir hablando, que siga hablando”, añadió.

“A mí hay ciertas cosas que me solventan. Y después te lo voy a explicar”, cerró Israel.

La defensa de Mauricio Israel

Entre sus explicaciones a las acusaciones de su pareja respecto a cómo no ha visto a su hija de 15 años y los problemas económicos que su expareja e hija tienen hasta el día de hoy, Israel explicó que siempre estuvo fijada una cifra en pos de la adolescente.

“Quedó absolutamente establecido cuánto iba a ser la cantidad de dinero que le iba a entregar a Sara mientras yo no estuviera (…) y también se le entregó una suma de dinero del que ella pudo disponer”, aseguró, apuntando a que entonces él no tenía una relación amorosa con Gálvez.

Asimismo, acusó a Gálvez de haber intentado “poner una denuncia por violencia intrafamiliar en Israel que no prosperó” luego de un viaje en donde la menor fue a verlo. Asimismo, Israel confirmó que no ha visto a su hija desde su regreso a Chile, cuestionando nuevamente intentos de denuncias por violencia.

Asimismo, aseguró que al hablar con su hija para tener un encuentro, la joven le comentó que “yo no te veo hace tanto tiempo, que yo no sé cómo estás tú ahora y no sé qué eres capaz de hacerme”.

El conductor de televisión apuntó también que le entregaba a su hija la mitad de sus ganancias, asegurando que si bien no era mucho, “lo que le doy es lo que conscientemente yo como papá hago el mayor esfuerzo para mi hija tenga todas sus necesarias básicas cubiertas”.