Un cómico momento se vivió la mañana de este lunes durante la sección de “noticias express” de CNN Chile. Allí, los periodistas, Fresia Soltof y Sebastián Aguirre, se encontraban comentando los hechos ocurridos durante el Music Bank Festival que tuvo lugar este fin de semana.

El evento de música K-Pop debió ser cancelado por la lluvia que azotó la capital, impidiendo la presentación de algunos artistas surcoreanos y generando una ola de críticas hacia la productora, por la mala gestión y los problemas con el espacio.

Durante el caos de la torrencial lluvia, la cantante Shuhua del grupo “Gidle” resbaló y cayó al piso en pleno show, hecho que ambos periodistas se encontraban comentando en vivo.

En ese momento, cuando el registro del accidente estaba siendo mostrado en pantalla, el micrófono del estudio permaneció abierto por encima del audio del video.

Fue entonces que se escucharon algunos comentarios del dúo, que terminó sacando risas en redes luego de que se viralizara el momento.

“Oye que heavy, no caché como llovía”, puntualizó Soltof. “Qué mala cuea (sic) igual. Justo, justo”, respondió Aguirre.

Fue tras aquellos dichos que finalmente el audio fue regulado y pudo escucharse la voz que relataba el accidente en la nota.

“Ojalá las noticias fueran así”, “Si las noticias fuesen realistas”, fueron algunos de los comentarios que recibió el momento de CNN Chile en Twitter.

“Siempre me había preguntado qué pasa con los periodistas cuando muestran las imágenes de una noticia, pensaba que no miraban la pantalla o algo. Este video me acaba de responder una gran duda”, puntualizó un usuario.