Mark González recordó la rabia que sentía su abuelo por no ser oficialmente parte de la Selección Chilena, apuntando que decidió hacerle una promesa respecto a su primer gol.

Durante la noche de este domingo, el futbolista Mark González conversó con Cecilia Bolocco respecto a su especial relación con su abuelo y la promesa que le hizo, lamentando que no pudo decirle que la logró cumplir.

La conversación surgió en el programa Todo Por Ti, donde González destacó la importancia de su madre y abuelo en el mundo del fútbol, apuntando que quien fue su figura paterna lo incentivó a querer entrar en aquel deporte.

Sin embargo, la muerte de su abuelo coincidió con su arribo a la Selección Chilena a los 18 años. Entonces, González llegó como sparring, es decir, entrenaba con los integrantes oficiales y participar por un tiempo acotado en partidos, sin concretar su entrada al equipo.

“Mi abuelo no tenía una pierna por su diabetes y estaba viendo tele en su pieza, enojado, súper enojado”, recordó el futbolista, apuntando la molestia del hombre por ser solo un ‘invitado’.

“Me dijo: ‘estos huevones no te ponen en la lista’ y yo le expliqué que iba como invitado, ‘no, pero no importa’. Ahí le dije: mire tata, voy a ir, voy a jugar, hacer un gol y taparle la boca a todos”, narró.

Así, “en el segundo partido metí un gol en Honduras. Fue el 2-1 que le dio el triunfo a Chile después de no sé cuánto tiempo jugando fuera. Llegué a Santiago, pero no vi a mi abuelo, porque tenía que jugar en la Católica”, contó.

Así, el partido acabó siendo suspendido en el entretiempo, a lo que le informaron a González que su abuelo estaba grave en el hospital debido a su diabetes.

“Recuerdo que hablando con mi hermano por teléfono para saber su estado, él se pone a llorar y me dice que mi abuelo acababa de fallecer. En ese momento me quebré. No lo vi más. Lo último que le dije fue esa promesa que le cumplí”, relató emocionado.

Asimismo, el deportista lamentó que “no alcancé a verlo para saber qué me iba a decir por la promesa que le cumplí. Aunque me lo imagino de mil formas, es algo que nunca voy a saber”.

La reacción del abuelo de Mark González por su promesa cumplida

Minutos después, Lorena Hoffman, madre de González, estuvo presente en la parte final del capítulo, donde también compartió sus últimos recuerdos de su padre, apuntando que entonces estaba con él en el momento en el que su hijo cumplió dicha promesa.

De acuerdo a su relato, ella se encontraba en la habitación contigua cuando comenzó a escuchar a su papá gritar de emoción, celebrando un gol.

“Le corrían las lágrimas. ‘Mi chiquillo me prometió que iba a hacer un gol’, me dijo, estaba tan emocionado”, recordó entonces.

Sin embargo, la mujer afirmó que “al otro día se comenzó a sentir mal y lo llevé a la posta. Ahí había un periódico donde salía la foto del gol de Mark, y quería que él saliera para mostrárselo”.

Sin embargo, su estado empeoró de inmediato, afirmando que el hombre salió “desplomado totalmente”. Aun así, los mandaron de regreso a su hogar con la promesa de volver si seguía en ese estado.

Al volver al recinto médico, “lo dejan hospitalizado y, mientras le sacaba el anillo, él me dice que ya no quería más”, narró Hoffman, apuntando que su partida ocurrió en un fin de semana.

“Cuando Mark le promete que va a hacer un gol y lo cumple, yo creo que mi papá dijo ‘me puedo morir tranquilo, mi hija ya no necesita de mí, ya tiene quien la proteja"”, aseguró la mujer, emocionando a su hijo.