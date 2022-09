El exseleccionado nacional Mark González se ha convertido en una de las grandes figuras en los partidos de leyendas que han protagonizado este año el Liverpool y el Manchester United.

En el primer cruce, en el mes de mayo en Old Trafford, el otrora carrilero por izquierda de Universidad Católica y Colo Colo se matriculó con dos tantos para los ‘Reds’. Ahora, en Anfield, el exjugador de 38 años nuevamente se hizo presente, marcando el 1-1 parcial.

El nacido en Sudáfrica definió de gran manera, en el arranque del segundo tiempo, un preciso pase de Robbie Keane. Recibió el balón en el corazón del área y sacó un derechazo cruzado con destino a la red.

El búlgaro Dimitar Berbatov había abierto el marcador para el Manchester United, a poco de iniciarse el encuentro, pero en el complemento el ‘Chico Mark’ y Florent Sinama-Pongolle le dieron el triunfo por 2-1 a los ‘Reds’.

Consignar que el mundialista en Sudáfrica 2010 defendió la casaquilla del Liverpool entre 2006 y 2007, consiguiendo un título: la Community Shield.

Goals from Mark Gonzales and @sinamapongolle4 win it for LFC Legends 💪 pic.twitter.com/LDHkP5Wyjk

— Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022