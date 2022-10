La influencer y animadora de televisión Pamela Díaz explicó el motivo por el cual pasó por tantos colegios en su juventud, recordando también su etapa escolar en el programa Famosos a Clases de TVN.

El programa, que se estrenó la noche del domingo, tuvo a “La Fiera” compitiendo con Eduardo Fuentes en diferentes preguntas sobre el contenido visto en la escuela, a su vez que ambos rememoraron su juventud.

Fue así que, en la categoría “Recreo”, la conductora Ivette Vergara consultó a Fuentes sobre el número de establecimientos educacionales que creía, había estudiado su competidora.

“Me la voy a jugar por ocho colegios”, respondió el periodista, hecho que acabó siendo correcto.

“Oye Pame, ¿por qué tantos colegios? ¿Te echaban por mala conducta o te ibas cambiando por otras cosas?”, preguntó entonces Vergara a Díaz.

“No sé si fueron tantos colegios, mentí”, respondió entre risas la también empresaria. “Aquí (en Santiago) estuve en tres, en Puerto Varas como cuatro, sí, casi ocho”, rememoró.

Sobre los motivos de estos constantes cambios, Díaz aseguró que se trataba de las constantes mudanzas por las que pasó en su infancia y adolescencia.

“Nos cambiábamos de Santiago a Puerto Varas, pero por lo general me echaban, porque yo creo que ellos no me entendieron en ese momento y después tampoco”, admitió entonces.

“Cuando me echaron, me fui al Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas y ahí después me vine a Santiago y terminé el dos por uno”, añadió.

Sobre esta última etapa escolar, Díaz aseguró entre bromas que “nadie termina dos por uno, gente con esta cabeza no hay mucha”. “Nadie termina un dos por uno. En tercero y cuarto medio fui una seca, promedio 6.2″, agregó.

Asimismo, fue consultada también si en algún momento lamentó haber pasado por tantos colegios y así perderse la oportunidad, por ejemplo, de crecer con ciertas amistades.

“No, yo lo agradezco. Me caen muy bien mis compañeros, pero me acuerdo de muy pocos”, admitió, apuntando que de sus compañeros a quienes rememoran “serán tres o cuatro”.

Asimismo, Pamela Díaz apuntó que en más de una oportunidad se ha encontrado con excompañeros de colegios a quienes no recuerda. “Me hago la simpática y todo, pero no me acuerdo”, cerró.

Famosos a Clases se emite cada domingo en las pantallas de TVN y también en TVN Play en vivo.