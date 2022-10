El periodista chileno radicado en Estados Unidos, Javier Olivares, fue uno de los nuevos invitados al programa de TV+ Sin culpa, donde conversó con Francisca Sfeir respecto a su actual vida laboral.

Fue entonces que Sfeir quiso saber sobre los motivos que lo impulsaron a dejar el país, a lo que el comunicador aseguró que buscaba obtener nuevas oportunidades y avanzar en su profesión.

Así, Sfeir consultó si desde su partida sabía que se dedicaría al periodismo, cosa que Olivares descartó. “No siempre supe que quería hacer prensa, pero sí sabía lo que no quería llegar a ser cuando tuviera treinta años”, apuntó entonces.

“Yo tenía 16 años y conducía un programa de televisión en Chilevisión que se llamaba Tremendo Choque. Lo que no quería ser, era seguir siendo un animador juvenil a los treinta o a los cuarenta años, quería crecer y evolucionar un poco como comunicador”, aseguró Olivares.

“En ese tiempo, cuando trabajé en televisión, entendí que iba a ser muy difícil hacerlo en Chile, porque en este país nos encasillan mucho con lo que hacemos”, añadió, comentando que, de haberse quedado, quizá seguiría viviendo bajo la sombra de aquel programa.

Asimismo, aseguró que tampoco esperaba dedicarse a las comunicaciones hasta que llegó la opción de estar a cargo del espacio juvenil.

“¿Qué querías estudiar antes?”, preguntó Sfeir entonces.

“Es bien raro, pero quería ser gendarme, eso es lo que yo quería ser. Es súper extraño, lo sé, pero quería ser gendarme en Chile y me gustaba eso, porque siempre he creído que la carrera de gendarmería, en general, no tiene todos los aplausos que debería tener”, mencionó.

“Yo lo encontraba interesante porque en el fondo era cuidar a las personas que estaban dentro (de las cárceles) y proteger también a la sociedad, un poco, de estas personas”, afirmó, continuando con la entrevista.