El actor chileno Rodrigo Soto quiso compartir con sus seguidores diferentes aspectos de Hipólito Cárdenas en Hijos del Desierto, ficción donde él se muestra como el principal villano de la historia. Ahí, el actor aseguró que su corrupto personaje se inspiró en “El Padrino” de Marlon Brando y en Augusto Pinochet.

Soto conversaba en una transmisión en vivo de las redes sociales del canal de televisión cuando fue consultado por un fan respecto a su inspiración para crear al comisario Cárdenas, apuntando a posibles personajes de la historia de Chile.

Fue entonces que soto comentó que su aspecto venía inspirado a un clásico personaje del cine norteamericano. “Estéticamente, o a nivel físico, de cara, me inspiré un poco en ‘El Padrino’, de Marlon Brando”, confesó entonces.

De acuerdo a Soto, el personaje de “El Padrino” lo inspiró a preparar las muecas del corrupto policía. “Soy admirador de esa saga, me gusta mucho y encontré que había algo interesante ahí”, explicó.

“A medida que lo fui elaborando, había ciertas cosas que me llamaban la atención de otros personajes de la historia de este país que me sirvieron y que me ayudaron a construir a Cárdenas”, complementó entonces.

Sobre estos otros personajes, Cárdenas pareció dudoso de revelar su inspiración. “No sé si los tengo que mencionar acá, porque no son personajes muy queridos”, afirmó entre risas.

De todas formas, aseguró que en Cárdenas “hay un poco de (Augusto) Pinochet ahí. Traté de colgarme de ciertas cositas, como ciertos timbres o musicalidad de la voz”.

“Me colgué de ahí, eso fue dando un habla y un ritmo que también se fue perfeccionando y amoldando a medida que grabamos, y así fui encontrando ciertos colores, ciertos matices, ciertas maneras (…) para crear al personaje”, añadió.

De acuerdo al intérprete, la creación de Cárdenas difirió de sus experiencias anteriores en teleseries, ya que “quise de alguna manera hacer una diferencia, tenía ganas de entrar en un lugar actoral que no había hecho antes en teleseries”.

“Quise trabajar desde una maqueta, en el buen sentido. Y a partir de ahí, construir algo distinto a lo que había hecho, por ejemplo, en ‘Demente’, ‘Juegos de Poder’ o ‘Perdona Nuestros Pecados’. Sentía que el cuerpo del actor te va pidiendo esas cosas, y era una apuesta. A veces te puedes pasar, te puede quedar mal y no le achantaste y te matan”, concluyó entre risas.