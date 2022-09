El periodista Eduardo Fuentes aseguró que en su ex señal televisiva "están trabajando para volver, algo que implica que estén al día con sus sueldos".

A través de una entrevista, el periodista Eduardo Fuentes se refirió a la crisis en la que continúa sumida La Red, revelando que, al igual que sus excompañeros, la señal televisiva le debe meses de sueldo.

En conversación con Tiempo X, el periodista, que se encuentra preparando el lanzamiento de su programa en TVN, Buenas Noches a Todos, recordó su salida del espacio, que acabó siendo filtrada por diferentes medios.

“Cuando yo renuncié se supo porque se filtró antes que el canal lo anunciara… De hecho, nunca lo anunció La Red al final”, apuntó en conversación con el portal, asegurando que sin el aviso oficial, le llegaron propuestas de diferentes canales, optando por TVN.

“Yo estaba feliz haciendo el Mentiras Verdaderas, me encantaba el equipo en el que trabajaba y de pronto empieza a suceder esto en el canal, empiezan a haber retrasos en los pagos, después simplemente no más pagos”, lamentó el comunicador.

Así, el periodista narró cómo el hecho de saber cuándo tendrían sus sueldos acabó siendo una incógnita para todos, apuntando que consideró que, al ser el mejor pagado, el dar un paso al costado facilitaría la situación para el resto de los empleados.

Fue entonces que apuntó que “a mí me deben tres meses de sueldo todavía”. “A todos los rostros, a todos los gerentes. Todo el mundo en La Red estaba impago”, aseguró.

Eduardo Fuentes y la actual situación de La Red

Volviendo a hablar de su partida de la señal, Fuentes aseguró que tras conversarlo con su familia planteó su idea al canal, quienes no se vieron sorprendidos por la situación.

“No hubo un interés de persuadirme a que hiciera otra cosa y era lógico. Las personas que quedaron en la administración tampoco sabían muy bien qué ocurría. Ellos no tenían respuestas de Miami, estaban un poco entre la espada y la pared y no los culpo”, aseguró.

Sobre la situación actual del programa, Eduardo Fuentes aseguró que actualmente tiene amistades dentro de La Red, por lo que sabe que “están trabajando para volver, algo que implica que estén al día con sus sueldos”.

“Pero, mientras eso no ocurra, no van a volver. La gente que hace televisión, lo hace es porque quiere hacer televisión, no quieres quedarte ahí, mirando el techo o especulando”, añadió, mencionando que estaba seguro de que los trabajadores esperan poder volver al aire pronto.