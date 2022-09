La mujer llamó la atención de la periodista por su parecido a la ex mandataria. Asimismo, reveló que le hicieron una visita guiada en un supermercado por la confusión.

Esta mañana una mujer llamó la atención por su parecido a la exComisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en medio de las votaciones del plebiscito de salida, contando incluso las veces que ha sido confundida con la exmandataria.

Todo ocurrió a las 10 de la mañana, cuando la periodista Marianela Estrada se encontraba en el Estadio Monumental y quiso presentar a una entrevistada.

“Yo no sé si les suena su cara, pero ella nos decía que todos la confunden con la expresidenta Michelle Bachelet”, aseguró tras saludar la comunicadora, a lo que comenzó a charlar con la mujer.

En eso, la entrevistada aseguró que constantemente “me piden fotos, de todo”, apuntando a que no le molesta dicha confusión. “En el fondo la llevé a mucha honra desde que era ministra de Defensa”, dijo.

“Me pasaron las cosas más increíbles con Héctor Noguera, con Malucha Pinto, con todos, con todos, con todos”, reiteró, añadiendo además que “nunca me tiraron tomates, ni huevos, ni nada”.

Su experiencia al ser confundida con Michelle Bachelet

Sobre su vida siendo confundida con la exmandataria, la mujer aseguró que “ha sido una experiencia bonita, se la debo a ella y he salido en muchos canales”.

Incluso aseguró que en ese momento en el local de votación “me saqué cuatro fotos y sin sacarme la mascarilla”.

Tras ello, fue consultada sobre qué hace cuando es confundida por la autoridad, a lo que, entre risas, admitió que una vez “siguió el juego de la confusión”.

Entonces, la mujer se encontraba en Peñalolén y la confundieron por quien era en ese momento ministra de Salud en un supermercado. “Me dicen: ‘usted tiene que solucionar el problema porque hay ratones donde nosotros comemos"”, narró.

Aquella solicitud no fue solo de unos pocos trabajadores, sino que de “todos, desde las cajeras a los reponedores”.

“Me llevaron en una especie de visita y yo no sabía de qué se trataba. Estaba sacando el carnet, urgida, porque no sabía a donde me llevaban”, admitió, a lo que acabó en los refrigeradores del local, lugar donde los trabajadores comían.

“Lo que más voy a hacer por ustedes es hacerles un reto porque este es mi carnet, no soy la Michelle Bachelet”, cerró su historia la mujer.