La noche del lunes, el programa El Discípulo del Chef emitió un nuevo episodio en donde el aspirante Víctor “Zafrada” Díaz reveló el trauma que le provocó la partida del animador de televisión Felipe Camiroaga, acabando con miedo a viajar en avión.

En medio de las preparaciones para el programa culinario, Díaz, mientras preparaba verduras para el plato principal, el estudiante de ingeniería agrícola aseguró que le gustaría viajar fuera del país y conocer Colombia.

“Ojalá Giovanni (Cárdenas) me invite a unas vacaciones familiares” expresó Díaz a modo de broma, cuando se encontraba compartiendo con su compañero de equipo.

Entonces, siguiendo el tono, el finalista de la cuarta temporada de MasterChef decidió invitarlo a dicho país, prometiendo el viaje con un apretón de manos. “Conste. La cámara lo vio”, comenzó diciendo Cárdenas.

“¿Te vas conmigo si me voy de vacaciones a Colombia? ¿Te vas o no?”, consultó seguro Cárdenas, a lo que el ganador de la segunda temporada del espacio dudó.

Fue entonces que Díaz se acercó al oído de su compañero para susurrar una nueva confesión: “Es que me da miedo volar en avión”.

“Pero, ¡¿qué importa?!”, exclamó el cocinero. “No importa, no pasa nada. Yo te doy un Clonazepam y se te quita el miedo. Te quedas dormido y duermes todo el viaje”, aseguró, proponiendo una solución a su problema.

“Diré la verdad. He viajado dos veces en avión: A Brasil y al norte de Chile. No viví ninguna mala experiencia, pero no es algo que volvería a hacer”, aseveró en el confesionario.

“Igual me quedó lo que le pasó a Felipe Camiroaga. Es como un trauma”, añadió poco después. Fue entonces que mostraron al cocinero explicarle su experiencia a su compañero.

“Como conocí a Felipe, la historia fue complicada. Me dejó como marcado ese accidente”, le explicó mientras continuaban cocinando, para luego dirigirse a la cámara. “Desde ahí prefiero mejor no andar en avión. Prefiero recorrer Chile, que es un país hermoso”, cerró.