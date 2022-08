En su paso por el estelar “Podemos Hablar”, el periodista Felipe Vidal habló del complejo diagnóstico que enfrenta una de sus compañeras en TV+, Claudia Conserva, quien tomó un receso en el canal para abocarse al tratamiento de un cáncer de mamas.

“Todos los días la veía, y desde que se le diagnosticó la enfermedad no la vi más (…). Te debo confesar algo: me costó mucho llamarla, mucho WhatsApp, pero me costó harto rato llamarla porque estaba con mucha pena”, reconoció.

En diálogo con Julio César Rodríguez, animador interino del programa de Chilevisión, Vidal profundizó en sus dichos: “Siento que cuando pasan estás cosas uno tiene que tratar de ser empático, porque la que lo está pasando mal es ella y su familia, no yo”.

“Yo también, obvio, por una consecuencia, porque le tengo cariño, pero me costó mucho hablar con ella… Hasta que un día me decidí y la llamé y como siempre la Claudia tiradora para arriba: me tira sus tallas, me toma pal’ fideo, me palanquea un rato, como la rutina clásica de la conversa que tenemos”, agregó.

“Me dio mucha pena, porque el cáncer sabemos lo que significa, pero me dio pena por la energía que tiene la Claudia”, señaló Vidal, emocionado.

Sobre la coyuntura que enfrenta Conserva, el conductor se mostró optimista: “Claudia es una persona con mucha energía, y no solo eso, sino que además siempre te está tirando para arriba”.

“Está muy bien, está dando la pelea y tengo toda la fe, porque además la conozco, que le va a ganar de todas maneras a esta enfermedad de mierda”, dijo.