Luego de que diferentes medios de comunicación dieran cuenta de una serie de cruces entre los aspirantes Daniela Castro y Max Cabezón en El Discípulo del Chef, durante la tarde de este martes ambos bromearon respecto al ambiente que tendrían ambos.

Y es que en los dos episodios que se han emitido, los dos exMasterChef han tenido al menos un encuentro por capítulo. Sin embargo, Cabezón y Castro decidieron reír en redes sociales ante la reacción del público respecto a su relación.

Durante esta tarde, Castro compartió una serie de historias en donde se ve en un sillón con diferentes concursantes de El Discípulo del Chef, a quienes les pide hablar en el video.

Así, aparecen en pantalla Camila Ruiz y Nicole Ángel saludando a los seguidores de la influencer. Es entonces que Castro muestra a Cabezón y le pide saludar.

“¿Me dejas terminar, por favor?”, comentó irónico Cabezón, recordando su cruce en el primer episodio y provocando la risa de todas las presentes.

“Dile algo a las guapirulis (sus seguidores), porque creen que eres pesado de verdad”, se le escucha decir a Castro para luego continuar saludando.

En aquel video, quien ganó en la primera temporada de MasterChef además escribió: “quieran a Max, si es bueno”.

Por su parte, Max Cabezón compartió la misma historia en su Instagram, donde agregó una encuesta para sus seguidores. “Con Dani…”, escribió para dar las opciones “nos queremos” y “nos tiramos las mechas”.

Los cruces de Daniela Castro y Max Cabezón en El Discípulo del Chef

En el primer episodio del programa culinario, mientras el chef Ennio Carota daba consejos para realizar el platillo del momento, Cabezón interrumpió para dar con una observación. “Chef, creo que para el fondo nos falta un elemento crocante, porque tenemos un guiso que podemos levantar con las mismas pancetas”, apuntó.

Fue ahí que Castro aconsejó poner láminas de tocino para la textura, aunque acabó siendo interrumpida. “¿Puedo terminar?”, lanzó Cabezón entonces para seguir con su idea.

Castro no ocultó su sorpresa por la reacción de Cabezón, así como también compartió a la cámara como vio la situación. “No estoy acostumbrada a que empecemos la competencia así. Tenemos que apoyarnos”, lamentó entonces.

Yo pondria la misma Cara que la Daniela Castro 👀 con lo de Max Cabezon 😬 #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/HL8aHoguxb — Patrick Nico 🏳️‍🌈 #AprueboEl4DeSeptiembre (@Patriick_Niico) August 8, 2022

Asimismo, la noche del lunes se mostró un nuevo tope cuando Cabezón apareció hablando a la cámara en el confesionario, apuntando que “me llamó mucho la atención que antes de partir la prueba, como que Dani (Castro) me dice: ‘oye, ¿te puedo dar un consejo?’ Y yo le digo: ‘sí. Sí puedes’. ‘Ahora hazle caso al chef en todo lo que te diga””.

“Fue como uno: ¿En qué minuto no le hice caso? Dos: ¿Por qué tú me estás dando ese consejo?, y tres: está súper. Pero no me gustó”, añadió en tono de molestia.