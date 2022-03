Durante este fin de semana el cantante chileno Luis Jara participó en el programa La Divina Comida, donde compartió con Sandra Donoso, Claudio Orrego y Mariela Román diferentes historias de su vida. En el espacio, Luis Jara recordó su fallida entrevista al cantante británico Robbie Williams.

Fue ahí, cuando Jara hacía de anfitrión, que el grupo recordó diferentes chascarros que el también jurado de Talento Rojo vivió en su carrera, haciendo mención al incómodo momento en en el estelar Mucho Lucho, de canal 13.

Entonces, el cantante debía entrevistar a la voz de Rock DJ durante el programa, pero tras un malentendido entre él y el cantante, Jara aseguró que estaba nervioso y acabó con Williams retirándose del espacio.

“Lo de Robbie Williams fue un condoro”, comenzó recordando el cantante. Fue en eso que Orrego le preguntó si realmente hablaba inglés en ese entonces.

“Yo hablaba inglés y sí me entendió. Yo le dije: ‘I’m your fan but I’m gonna try not to be’. Está mal dicho, pero en el fondo un tipo puede entender: ‘Soy tu fan pero voy a tratar de no serlo’”, contó Jara.

“Esa fue mi frase y él no la entendió. El tipo dijo: ‘yo no quiero traductores, no quiero nada’. Porque venía hinchado de las pelotas en Argentina. Entonces el tipo nos aceptó bajo muchas condiciones y dijo: ‘la entrevista es en inglés’”, narró.

“Yo hablaba inglés, pero no estaba capacitado para realizar una entrevista de una hora, una hora y media a un tipo británico”, puntualizó, recordando cómo el equipo del programa lo incito a realizar el espacio de todos modos.

“Debí haber tenido el valor para haber dicho ‘compadre, un momentito, ¿qué idioma se habla en este país? Español. Bueno, lo siento mucho compadre, aquí esta entrevista se hace en español o no se hace’. Eso tendría que haber dicho yo”, lamentó.

De igual forma, Luis Jara aseguró que también la producción debió haber estado preparada para evitar un mal momento con Robbie Williams y así apoyar a su conductor.

“Y yo tendría que haber tenido un director, o un productor, o un mánager que hubiese dicho: ‘mire compadre, yo voy a proteger a mi conductor’”, apuntó el cantante, asegurando también que debió haber estado también el director ejecutivo del canal para apoyarlo. “Pero aquí no se hizo”, reconoció.

En eso, Luis Jara aseguró que en aquel momento “fui víctima mis miedos y fui víctima del sistema de la televisión”, asegurando que en la actualidad “no lo volvería aguantar”.