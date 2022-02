Un especial cumpleaños tuvo el periodista Gonzalo Ramírez en el matinal Buenos Días a Todos, donde el equipo se dedicó a crear una especial nota sobre su familia para felicitar su nuevo año de vida, recordando además chascarros y momentos divertidos en su señal televisiva.

En el programa matutino que comparte con Carolina Escobar y María Luisa Godoy en TVN, su esposa y sus cuatro hijos hablaron de la historia de amor del matrimonio y la relación que el profesional tiene con cada uno de sus hijos.

Entre ellos, Antonia de 24 años, comentó la buena comunicación que tienen juntos, asegurando que siempre puede acudir a él por consejos y, por oro lado, ella le comenta cada una de sus apariciones en televisión.

“Esa relación es súper dinámica porque él me responde todo el rato”, aseguró, añadiendo que suele molestarlo cuando está en pantalla. “Yo le digo ‘qué fea tu corbata’ o ‘oye qué onda la camisa que te pusiste’ y él me dice ‘no, hija, no me molestís, déjame tranquilo"”, admitió.

El viral chascarro de Gonzalo Ramírez

En eso, la joven recordó “el video de los Pokemón”. Dicho video acabó siendo viral por el desconocimiento de Ramírez por la saga de videojuegos o serie de anime al momento de presentar el juego recién llegado Pokémon Go.

“Ahí hay un pokemon y yo tendría que tirarle un pelotazo”, menciona en el video, aludiendo a las pokebolas, objeto con el que los entrenadores capturan y transportan las criaturas.

En el video, comienza a buscar a alguno de los personajes del juego a lo largo del estudio hasta encontrarlo. “Ahí está. ¿Cómo se llama este? Charmender… Charmander… y yo supuestamente tengo que lanzarle la pelota y matarlo”, dice en el video que fue múltiples memes en redes sociales.

“Charmender no existía, no se dice así. Quería matar a los Pokémon, que no se matan, se atrapan”, recordó ella corrigiendo a su padre.

“Hasta tuvo una versión cumbia”, rememoró la joven. “Pero lo peor de todo es que al final dice ‘soy seco"”, comentó.

Tras aquel video, según contó Antonia, sus compañeros de escuela se dedicaron a recordar el impase del periodista. “Yo pasaba y me gritaban: ‘¡soy seco!"”, narró.

El video continuó con recuerdos y saludos, logrando que el periodista rompiera en llanto.

“Gracias a todos, gracias por la sorpresa del equipo, gracias por la paciencia. Los 43 años creo que tuvieron harta intensidad, fueron bien rudos, espero haber aprendido de todos los errores, me siento muy contento de estar aquí en este equipo”, dijo el periodista poco antes de soplar las velas.