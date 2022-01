En una entrevista llena de interrupciones, la periodista Mirna Schindler y la diputada Jenny Álvarez acabaron con un duro cruce al hablar de los argumentos de Álvarez por no vacunarse contra el COVID-19.

Ahí, la diputada del Partido Socialista (PS), quien la semana pasada estuvo contagiada con la enfermedad y causó una cuarentena preventiva en su bancada, reveló cómo fueron sus síntomas del coronavirus, asegurando que “me sentí relativamente bien”.

Sobre sus argumentos para no vacunarse, la diputada manifestó que, según su parecer,”están obligando a la gente a vacunarse y no está siendo efectiva la vacuna contra el COVID en nuestro país”.

Pese a sus dichos, la parlamentaria aseguró no ser antivacuna. “Siempre que uno necesita una vacuna afectiva, una se la pone, nunca he tenido problema con eso, porque son vacunas que son confiables”, aseguró a la vez que apuntó en que no confiaba en las dosis contra el coronavirus.

“Esta mal llamada vacuna está actuando para situaciones graves, para salvar vidas, pero no está actuando como una vacuna, como las vacunas que conocemos”, agregó.

Sus dichos fueron duramente criticados por la periodista, quien reafirmó que en ningún caso se ha asegurado que el inocularse contra el COVID-19 signifique ser inmune, sino que, tal como lo mencionó, previene las muertes y el peligro que la misma enfermedad causa en las personas.

“Le voy a hablar como persona natural”, dijo la profesional. “Yo le concedo el derecho a no querer vacunarse, ahora usted cumple un rol distinto porque es una persona pública. Tiene una responsabilidad mayor y hay una política pública de salud no para no contagiarse, está diciendo algo que no es correcto”, acusó.

Una discusión con hechos

La discusión continuó y la diputada criticó el uso del pase de movilidad. “Hago un llamado al Ministerio de Salud por este acto irresponsable de dar ‘chipe libre’ a toda la gente que tiene su pase de movilidad. Hay un pase de movilidad que está dando una falsa seguridad. Eso está pasando en este país”, puntualizó Álvarez.

Con ello, llamó a realizar “medidas para seguir evitando muertes, contagios” y que a su vez que entregaran “libertades a la gente que no quiere tomar la opción de la vacuna”.

En ese ámbito, Schindler volvió a plantear la diminución de muertes diarias desde que se implementó la inoculación. “Entiendo que este tema encienda pasiones. A mí, personalmente, me afectan los 40 mil muertos”, señaló.

Fue entonces que la diputada reaccionó aún más molesta. “¿Usted está diciendo que yo soy insensible? ¿Está diciendo que soy insensible y que a mí no me afecta? Está equivocada porque no es así”.

Tras ello, Schindler intentó aclarar sus dichos, pero no logró acabar ninguna frase concreta al ser interrumpida nuevamente por Álvarez.

“A usted le afecta, a mí también me afecta. Por eso estoy haciendo el llamado al Ministerio para que se tomen medidas efectivas, para que no se siga contagiando más gente a pesar de tener tres vacunas en el cuerpo”, añadió.

“Ojo ahí diputada, porque las personas que están en la UCI hoy en día son personas no vacunadas”, puntualizó la periodista, siendo refutada por Álvarez una vez más.

“No lo sé, le voy a dar mi correo para que me mande esa información efectiva del ministerio para que yo corrobore esa información”, afirmó.

La discusión de la diputada continuó y luego, Mirna Schindler le ofreció compartir con Juan Luis Castro, diputado y médico cirujano del mismo partido de Álvarez. Sin embargo, esta decidió por dar acabada la entrevista.

“No muchas gracias. Él debe tener sus temas médicos, profesionales”, cerró para despedirse del espacio.

Por eso no se invita a antivacunas… Jenny Álvarez se la pasó diciendo que los medios censuran sus posturas (basadas en fake news). Le piden si se puede sumar el diputado de su mismo partido -Juan Luis Castro- al "debate". Dice: "NO, PORQUE ÉL DEBE TENER SUS TEMAS MÉDICOS": pic.twitter.com/TXYUi6DAA4 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 28, 2022

Las discusiones con la diputada acabaron causando revuelo en redes sociales, acabando como trendig topic bajo diversas críticas.