“Vayan a dormir, porque el Viejito Pascuero va a llegar sólo si están durmiendo”.

Mirna Schindler tenía unos 4 o 5 años cuando escuchó esas palabras de su madre. Era 24 de diciembre y ella con su hermana Ana María, corrieron a la cama en su casa en Macul.

Con la esperanza del otro día, las hermanas se fueron se fueron a la cama. Y al despertar, otra vez se escuchó la emoción.

“Despierten. ¡Vayan a ver el arbolito!”, les gritó, y rápido ambas salieron de sus camas. El Viejito Pascuero efectivamente había llegado.

Si hasta guarda fotografías de esos tiempos.

Y al despertar

Mirna, con su vida casi resuelta a los 54 años, y siendo animadora del matinal Tu Día (Canal 13), rememora ese momento.

“Estoy viendo el árbol en este minuto. Tenía de estas varas plateadas, de estos que estaban de moda en los 70. Eran varitas con puros hoyos y se iban poniendo las varitas doradas”, recuerda. No hace alusión a ningún regalo especial, sólo a lo que ocurrió.

Esa es una de las dos navidades que marcaron a la reputada periodista. La otra es de cuando recibió una muñeca hace unos 50 años, que todavía guarda en su casa, media destartalada, en una repisa junto a su colección.

Dos nada más porque, afirma, son las que le quedaron en la memoria y, al ser “franca”, dice que “tuve una infancia que considero que fue bastante triste”.

La pequeña Mirna vivía con su madre y Ana María. “Éramos mi mamá, mi hermana y yo nada más”, añade. Y de repente eran sólo las dos. Ella junto a su madre, pues la otra pequeña se fue a vivir con su abuela.

“Eran navidades que costaban. Para mí la Navidad no es algo que se me dé fácil en la vida. No tengo una relación con la Navidad con grandes recuerdos maravillosos, salvo este que cuento (…) porque estábamos solas. Era triste”, afirma.

“Yo quería tener una familia grande como mis compañeros de colegio, porque en ese tiempo yo era la excepción del curso”, agrega.

La Navidad de Mirna

La periodista, que también estuvo en Informe Especial (TVN) Pauta Libre y Hola Chile (La Red), entre otras producciones, dice que “a lo mejor soy media Grinch”, refiriéndose al personaje de la película del mismo nombre, que afirma odiar las festividades.

“No me gusta toda la locura que se genera en torno a los regalos. No me gusta las personas atestadas en las calles, manejando, en el mall”, se explica. Insiste en que “no es algo así como ‘ay, qué rico la Navidad’. Me cuesta la locura que genera este momento navideño en que muchas veces”.

Uno de sus argumentos, detalla, es que “algunas personas, no teniendo la posibilidad de comprar regalos, se endeudan para cumplir”. “Ese no es el centro (…) Esa sensación de que si es que no haces un regalo estás mal. A mí hacer un regalo, no es que no los haga, me genera mucha ansiedad. Todo lo que lo rodea”, añade.

Por eso cuenta que esta Navidad, la de 2021, será una “particular”, en que estará sólo con su hija mayor y su pareja en “algo súper chiquitito”.

“Pero bien. Soy una agradecida de la vida. No me estoy quejando. Esto es lo que es y qué rico que pueda estar con mi hija y con mi pareja, disfrutando el momento de intimidad que, creo, significa la Navidad”, cierra.