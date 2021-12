Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su estelar Quién es la máscara, en el cual quedó eliminado el corpóreo de Unicornio, el cual se midió con Bola Disco en primera ronda y luego estuvo en el ‘cara a cara’ a Panda.

Lo sorprendente de la jornada fue el momento en que se develó la famosa detrás del personaje, que resultó ser Eva Gómez, expresentadora del Festival de Viña del Mar.

En este sentido, durante el concurso dos fueron los evaluadores que adivinaron la identidad de Unicornio: María Elena Swett y Cristián Sánchez.

“La verdad es que cuando me lo ofrecieron fue súper difícil tomar una decisión. Me dijeron que tenía que buscar una personalidad y ‘aún no encuentro ni la mía’ dije”, expresó la animadora riendo.

“Quise hacer como un álter ego, como una unicornio coqueta, pero a la vez súper empoderada (…) Fue mi mejor interno, lo pasé increíble”, agregó.

Por ahora, los personajes que quedan en competencia en el programa de CHV son Bola Disco, Boca, Panda, Tiburón y Puma.

Hay que señalar que esto marcó el retorno de Gómez a Chilevisión. La comunicadora trabajó en aquella estación por más de una década.